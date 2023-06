Extremt lågt förtroende för C-ledaren: ”Ohållbart”

Det har gått nästan fem månader sedan Annie Lööf avgick som partiledare för Centerpartiet och ersattes av Muharrem Demirok.

Den senaste tiden har han synts flitigt i partiledardebatter och i medier, men det tycks inte ha hjälpt.

I Expressens förtroendemätning för partiledarna, som görs av Kantar Public, uppger endast 4 procent av väljarna att de har förtroende för Demirok.

– Det är extremt låga siffror. Och det som understryker allvaret för honom är att förtroendet är så lågt även bland de egna väljarna, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Public.

”Ohållbart svagt förtroende”

Faktum är att Muharrem Demirok fått en historiskt dålig start, och han tangerar Märta Stenevis tidigare bottenrekord från när hon var ny på posten som MP-språkrör.

Men i dagens förtroendemätning hamnar Demirok i en bottenklass för sig, före de två MP-språkrören som har ett förtroende på 12 respektive 13 procent hos allmänheten.

Förtroendetoppen: Andelen väljare som har ganska eller mycket stort förtroende för partiledarna. Förändring sedan november 2022 inom parentes. 1. Magdalena Andersson: 52 procent (-5) 2. Ulf Kristersson: 30 procent (-8) 3. Jimmie Åkesson: 25 procent (-5) 4. Nooshi Dadgostar: 24 procent (+2) 5. Ebba Busch: 21 procent (-9) 6. Johan Pehrson: 14 procent (-5) 7. Per Bolund: 13 procent (+2) 8. Märta Stenevi: 12 procent (0) 9. Muharrem Demirok: 4 procent (-) Källa: Kantar Public, juni 2023 Visa mer

För Demirok, som börjat ifrågasättas allt mer internt den senaste tiden även från dem som tidigare stöttat honom, är det dåliga nyheter.

– Det är i längden ohållbart med så svagt förtroende, säger Toivo Sjörén, som tror att de kommande månaderna kan bli avgörande för honom.

Det som ytterligare understryker allvaret för Demirok är det svaga förtroendet bland de egna väljarna. Enligt mätningen är det endast en av fyra centerväljare som uppger att de har förtroende för Demirok. Även det här är siffror som sticker ut kraftigt.

Dadgostar högst bland de egna

De som kommer närmast, med det lägsta stödet bland de egna, är Liberalernas ledare Johan Pehrson och det avgående MP-språkröret Per Bolund, men de har ändå ett förtroende på 73 procent bland de egna väljarna. Medan Demirok alltså har ett stöd på 24 procent bland C-väljarna.

Högst stöd bland sina egna väljare har V-ledaren Nooshi Dadgostar med ett stöd på 92 procent, tätt följd av S-ledaren Magdalena Andersson på 91 procent.

I övrigt visar mätningen, som är den första Expressen låtit göra sedan november förra året, att förtroendet sjunker kraftigt för en rad partiledare.

Värst är det på regeringssidan. Vice statsminister och näringsminister Ebba Busch (KD) tappar hela 9 procentenheter sedan november och är nu nere på 21 procent – långt under de nivåer hon legat på under senare år.

Kristersson lägre än Löfven

Även statsminister Ulf Kristersson (M) har förtroendesiffror som sjunker ihop rejält, med ett tapp på 8 procentenheter sedan november, ner till 30 procent.

Det är ett lägre förtroende än Stefan Löfven någonsin hade i Kantar Publics mätningar under sin tid som statsminister. Som lägst var Löfven då nere på 32 procent. Och det är långt under de nivåer som Fredrik Reinfeldt låg på under sin tid.

– Det är vid få andra tillfällen vi sett ett lika lågt stöd för en sittande statsminister, säger Toivo Sjörén, som menar att man får gå tillbaka till Göran Perssons tid, när han var som mest impopulär som statsminister, för att hitta liknande nivåer.

Även de två andra Tidö-ledarna Johan Pehrson (L) och Jimmie Åkesson (SD) backar med 5 procentenheter vardera.

Även oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) tappar 5 procentenheter, men gör det från mycket höga nivåer. Och hon har fortfarande ett förtroende på 52 procent, och ligger därmed hela 22 procentenheter över tvåan på listan Ulf Kristersson.

SÅ GJORDES MÄTNINGEN Målgrupp: Allmänheten 18-79 år. Fråga: Hur stort förtroende har du för respektive partiledare? Svarsalternativ: Mycket litet förtroende, ganska litet förtroende, varken eller, ganska stort förtroende, mycket stort förtroende, vet ej. Undersökningsperiod: 16-18 juni 2023. Antal genomförda intervjuer: 1102 Metod och urval: Webbintervjuer i Kantar Publics slumpmässigt rekryterade panel, Sifo-panelen. Beställare: Expressen. Visa mer

