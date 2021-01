Extremkyla drar in: ”Här för att stanna”

Under den kommande veckan väntas ett större kylområde från Arktis röra sig ner mot Sverige och Norden.

Per Holmberg är meteorolog på Storm. Han varnar för att det blir riktigt kallt den kommande veckan, med minusgrader över hela landet.

– Det ska bli betydligt kallare. Det är ett lågtryck som drar in i dag med snöfall och sedan är det ett nytt lågtryck som drar in över måndag. Det kan ge stora snömängder under måndagsdygnet, framför allt i södra Norrland, säger Per Holmberg.

Och det kalla vädret är här för att stanna.

– Det är arktisk luftmassa som ser ut att komma rakt norrifrån. Det ser ut att vara en kall period på ingång. Det är kallt så långt man kan se, säger han.

Stora snömängder i södra Sverige

Redan på tisdag kommer ett lågtryck in över de södra delarna av Sverige, vilket kan orsaka stora snöfall i Götaland.

– Det ser att att vara rätt stora mängder. Det kan vara frågan om decimeter snö i Götaland, säger Per Holmberg, Meteorolog på Storm.

– Det ser ut att bli en långvarig period av det kalla vädret. Det är vintervädret som här för att stanna, säger han.

SMHI:s varning: 20-40 centimeter snö

SMHI har även gått ut och varnat för kraftig drivbildning i Västernorrland. I hela länet väntas omkring 20-40 centimeter snö under måndagskvällen.

”Under inledningen av nästa vecka väntas ett par nederbördsområden passera landet med tidvis intensivt snöfall och blåsigt väder. Främst över Västernorrland väntas kombinationen snö och vind ge besvärligt väder”, skriver SMHI på sin hemsida.

Så blir vädret kommande dagarna: Skellefteå Vädret kommer fortsatt att vara växlande i Skellefteå. Under måndagen drar ett lågtryck in över Norrland, vilket kommer orsaka ett allt kallare väder. Under onsdagen kan det också falla en del snö. Därefter blir det allt kallare i Skellefteå och under lördagen kan det bli så kallt som -12 grader. Stockholm Under måndagen väntas snö-blandat regn falla ner över huvudstaden. Senare i veckan blir det klarare väder, men också kallare temperaturer. Det kan bli så kallt som -14 grader i Stockholm. Luleå Under måndagen drar ett lågtryck in över Norrland. Det kan också skapa stora mängder snö under dagen. Lågtrycket skapar sedan ett allt kallare väder med temperaturer som ligger runt -10 veckan ut. Göteborg I morgon, måndag väntas regnskurar i Göteborg. Men under tisdagen rör sig ytterligare ett lågtryck in över Sverige. Detta skapar kallare väder i hela Södra Sverige och i Göteborg. I mitten av veckan väntas kallare väder som är här för att stanna med minusgrader veckan ut. Malmö I Malmö kommer det fortsatt att vara blåsigt i veckan, men temperaturen kommer att sjunka kraftigt i mitten av veckan. Detta när ett lågtryck skapa kallare väder i hela södra Sverige. Minusgraderna verkar vara här för att stanna kvar i Malmö. Visa mer

LÄS MER: Skogen i Hälsingland börjar återhämta sig efter branden

Se mer: Se snökaoset efter snöstormen i Kalifornien