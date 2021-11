Extremt regnväder har drabbat den kanadensiska Stillahavsprovinsen British Columbia.

En död kvinna har påträffats i ett jordskred och räddningspersonal letar efter andra personer som kan ha avlidit eller behöver undsättas.

– Jag är extremt bekymrad över situationen i British Columbia just nu och vad hundratals familjer går igenom, tusentals människor över hela provinsen påverkas av de här extrema väderhändelserna, säger premiärminister Justin Trudeau, rapporterar AP.

Översvämningar och jordskred har lett till att omkring 1 000 hem har fått evakueras i provinsen Abbotsford och hela staden Merritt, med 7 000 invånare, har fått utrymmas efter efter att stadens renhållningssystem kollapsat i översvämningar.

300 personer tillbringade natten i bilar i Vancouver

Även i staden Hope har 1 000 personer fått lämna sina hem och motorvägar har fått stängas av på grund av översvämningar och jordskred.

Människor erbjuds katastrofhjälp i form av mat, barnsängar och filtar.

I storstaden Vancouver satt cirka 300 personer fast i sina bilar under natten mot måndag efter att vägar översvämmats. Dessa kunde evakueras med hjälp av helikopter under måndagen. Under onsdagen var vägarna rensade från bilar och människor som fångats av översvämningarna, uppger en talesperson för räddningstjänsten i Vancouver för AP.

