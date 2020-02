På torsdagseftermiddagen presenterades vilka som nominerats till föreningen Grävande journalisters pris Guldspaden. I kategorin Storstadstidning nominerades Expressens Torbjörn Selanders avslöjande ”Fredspristagarens tortyrläger i Etiopien”.

Avslöjandet publicerades i Expressen 9 december förra året, alltså dagen innan Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed tog emot Nobels fredspris i Oslo. Selander hade då tagit sig in i södra Etiopien under täckmantel av att vara turist och fågelskådare för att undersöka anklagelser om övergrepp från fredspristagarens säkerhetsstyrkor.

Under sin täckmantel träffade Selander medlemmar från bodi- och mursifolken som vittnade om att de under hösten misshandlats av regeringssoldater, tvingats sitta ute i brännande sol i timmar utan vatten, hängts upp i fötterna och slagits med armeringsjärn.

Selanders bidrag tävlar i den kategorin med flest inskickade bidrag - 47 stycken. Sammankallande i Guldspadejuryn, Bertholof Brännström, lyfte under torsdagens presentation särskilt fram metoden i avslöjandet, alltså hur Selander tog sig in i området under täckmantel.

– Jag är faktiskt ornitolog och det var mitt största intresse som tonåring. Jag ljög inte med min täckmantel. Jag var tvungen att hitta en story om jag skulle bli ifrågasatt.

– Det var ett enormt säkerhetstänkande för att inte bli avslöjad, men samtidigt skulle jag få loss storyn, säger Selander och tillägger att det krävdes mycket planering för att också kunna göra intervjuerna utan tolk och sedan smuggla ut materialet.

Vad har ditt avslöjande fått för konsekvenser?

– Det är oerhört svårt att få information därifrån, det var därför jag var tvungen att ta mig dit och träffa folk.

– Mina kontakter säger att just där - sen så händer det andra saker i Etiopien - så har det lugnat ner sig. Det är klart att det känns bra. Det är viktigt att vi fick ut det här.

Vad betyder det för dig att vara nominerad till Guldspaden?

– Det är stort. Jag började som fotograf och det är alltid gamla fördomar mot att man kan vara reporter också. Jag är frilansare och vet att de här priserna och nomineringarna betyder mycket för mig.

Övriga nominerade i kategorin Storstadstidning är: Sigrid Melchior på Dagens Nyheter för ”Lars Adaktussons abortomröstningar”, Michael Verdicchio på Göteborgs-Posten för ”Terrrorn mot bönderna”, Tobias Andersson Åkerblom på Göteborgs-Posten för ”Larmet från 112” och Mathias Ståhle och Jani Pirttisalo Sallinen på Svenska Dagbladet för ”Vapnens väg”.

Vilka som vinner Guldspadarna avslöjas lördagen 21 mars under en prisgala i Borås.