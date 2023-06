Expressens reporter kidnappad – låstes in i skräckfängelse

Expressens reporter Kassem Hamadé togs till fånga under en reportageresa i Libyen.

Vaktens röst i mitt öra.

– Du ska dö. Vi kommer att stycka dig i bitar och begrava dig här. Ingen vet att du är här, det blir blanco.

Det sista ordet – blanco – vet jag alltför väl vad det betyder.

Jag har träffat människor som torterats i blanco. De har hängts upp i sina handleder med hjälp av en vinsch tills endast tåspetsarna nuddat marken. I den positionen har de sedan utsatts för besinningslöst våld. De jag har mött hade tur som klarade sig levande. Många gör det inte.

Hur kommer det gå för oss?

Det är onsdagskväll och jag har varit kidnappad i ett och ett halvt dygn. Bortförd till ett fängelse någonstans utanför Libyens huvudstad Tripoli. Jag befinner mig mitt i varje journalists mardröm.

– Ner på knä, ner, säger en mansröst.

Jag kan bara lyda. Det är första gången jag står på kanten till slutet av mitt liv.

Jag är utmattad, men ännu inte utslagen.

”Vi kommer att döda dig här”

TRE DAGAR TIDIGARE

Det är söndagseftermiddag när jag och filmteamet som jag ska arbeta med landar på flygplatsen i Libyens huvudstad Tripoli. Vi är här för att göra en dokumentär för BBC.

Vårsolen lyser vackert över kusten. Senast jag var här, 2011, följde jag med rebellerna under stormningen av Khaddafis hem Bab al-Azizia och senare när diktatorn dödades av sina egna landsmän i oktober samma år.

Jag ser inte det här som ett högriskuppdrag. Jag har haft många betydligt farligare jobb under min tid som krigsreporter. Varför ska jag frukta Tripoli?

Ändå infinner sig en känsla av oro direkt på flygplatsen.

En känsla av oro infinner sig snabbt i Tripoli, trots att det inte handlar om ett högriskuppdrag. Bilden togs strax innan gruppen tas till fånga. Foto: KASSEM HAMADÉ

Vi är övervakade. Säkerhetsfolket ser på oss med stor misstänksamhet och trots att alla passagerare redan lämnade ankomsthallen blir vi kvar i tre timmar innan våra pass är stämplade och vi tillåts komma in i landet.

Vi är två journalister, en kameraman och en producent från tre olika länder. Vi ska slutföra en dokumentärfilm om den libanesiske imamen Musa al-Sadr som bjöds in till Libyen i augusti 1978 och försvann.

Två lokala chaufförer och en livvakt väntar oss på flygplatsparkeringen. De har öronsnäckor och är på sin vakt hela tiden, agerar som om vi vore i en krigszon. Det stör mig. Jag vill alltid hålla en låg profil.

Kassem Hamadé i Tripoli, strax innan han blir tagen till fånga. Foto: KASSEM HAMADÉ

Väl i bilen visar det sig att vi kommer att ha med oss en man från utrikesdepartementets pressavdelning. Han ska följa med oss vart vi än rör oss – en överrock.

– Nej, ni ska inte bo på det hotellet som bokades först. Vi har bokat om er till Radisson, får vi besked om.

En av chaufförerna börjar plötsligt fotografera mig

Jag reagerar med försiktig misstänksamhet, men får svaret att Radisson var billigare.

Vi checkar in och åker direkt till medelklass-kvarteret al-Andalus vid stranden. Här vid Medelhavets strand hade Muammar Khadddafi ett gästhus för utländska besökare. Huset är borta och kvar finns bara en idyllisk strandtomt.

En av chaufförerna börjar plötsligt fotografera mig i smyg.

– Varför tar du bilder på oss? Radera dem, säger jag.

Det blir en spänd stämning i teamet. Vi diskuterar situationen, men bestämmer oss för att jobba vidare.

Utsikten från min balkong på Radisson. Foto: KASSEM HAMADÉ

På kvällen går jag ut på balkongen och ser ut över den glittrande libyska kusten. Jag minns Tripoli efter att Khaddafi flydde. Tiotusentals människor gick ut på gator och torg för att jubla och välkomnade det som de trodde var den efterlängtade friheten. Nu är den libyska kusten en korridor för människor som söker nytt liv i Europa.

På natten vaknar jag av värmen. Jag öppnar balkongdörren och låter havsvindarna fylla rummet. Luftkonditioneringen fungerar inte. Morgonen efter får jag veta att kollegorna haft samma problem. Vi får löfte om att de ska lösa problemet, men vi tillåts inte byta rum.

Det är något som inte stämmer

Innan vi kan börja dagens arbete hämtar vi våra saker på rummen. Det är oväsen i korridoren. Från titthålet ser jag flera män gå in och ut från rummet mittemot. En ny obehaglig känsla sköljer över mig. Samtidigt tänker jag: vad kan de göra?

I värsta fall öppnar de våra rum, går igenom våra väskor och kanske monterar spionmikrofoner i rummen.

Men fler och fler saker stärker känslan att någonting inte stämmer. På kvällen får vi besök av Bader Shniba som är chef för Utrikesdepartementets pressrum i Tripoli. Den välmående mannen i 45-årsåldern meddelar oss att vår ”överrock” från regimen ska bytas ut.

Shniba ber oss att imorgon komma till UD:s högkvarter i närheten av hotellet för att hämta ut våra nya ackrediteringar.

På natten vaknar jag av värmen i hotellrummet. Luftkonditioneringen fungerar inte för någon av oss. Foto: RADISSON

Efteråt samlar jag teamet på mitt rum för avstämning.

– Det är något som inte stämmer. De plockar in oss imorgon, säger jag.

Samtalet går runt en stund, vi försöker att utvärdera läget och kommer fram till att vi har alla tillstånd som behövs och vi spelar med öppna kort. Jag låter mig övertalas att jobba vidare.

MORGONEN EFTER

– Hit med era tillstånd, ryter en civilklädd man som går med snabba steg mot vår bil.

Han sliter mobiltelefonen från min hand och tillsammans med två andra beväpnade män tvingar de mig att lämna ifrån mig pass och ryggsäck.

– Hit med era papper. Ge oss era telefoner och datorer. Hit med era väskor. Följ med oss.

Mannen som ger order är nervös och arg. Han ser ut att vara i 45-årsåldern, klädd i blå jeans och grå tröja.

– Skynda er, skynda er. Folk filmar, säger han till sina män.

Jag, chauffören och kameramannen tvingas in i baksätet och jag hamnar i mitten. Jag tittar neråt och är i ett tillstånd av behärskad chock. Jag viskar till mina kamrater utan att titta på dem: ”Vi är kidnappade”.

”De tvingade in mig i bilen”

Färden går österut i mycket hög fart längs den libyska kusten. Min hörsel vidgas. Alla ljud förstärks. Varje rörelse susar i mitt huvud.

– Vet ni vilka vi är? Nej. Snart får ni veta det, säger mannen som nu har kommandot över gruppen.

– Jag hoppas att det inte är IS eller al-Qaida, viskar jag i baksätet.

– Nej, det är inte IS, svarar min chaufför.

Plötsligt stannar konvojen mitt på motorvägen, de släpar ut oss och vi får var sitt munskydd. Naivt tror jag att kidnapparna är noggranna med covidrestrektionerna.

– Nej, inte mot munnen. Så här ska det sitta, på era ögon, säger en man.

Jag hoppas att det inte är IS eller al-Qaida

Vi förs in i ett militärfordon.

– Vi har tillstånd, visum och presskort för att jobba i Tripoli, svara på deras frågor och var lugna, säger jag till teamet.

En halvtimme senare backar fordonet upp mot en vägg. Det tar några minuter innan bakdörren öppnas och vi får kliva ut.

Två händer drar mig bakåt och en röst säger ”gå”.

– Om du tror att ditt europeiska pass ska skydda dig tror du fel. Ingen på hela jordklotet vet att du är här. Ingen. Inte ens din familj, din ambassad eller ditt land. Du existerar inte längre.

En motorväg vid kusten öster om Tripoli. Foto: Dario Lopez-Mills / TT NYHETSBYRÅN

En ståldörr öppnas och jag förs in i en cell. Jag tar av mig ögonbindeln och ser de grå väggarna. Här är mitt nya hem och jag fruktar att bli kvar här lång tid framöver.

Det var myndigheterna i Libyen som utfärdade våra visum och tillstånd. Nu är det samma regims underrättelsetjänst som kidnappar oss.

Vad hände med den längtan efter demokrati och frihet som sköljde över Libyen under den arabiska våren?

2011

Tre dagar efter upproret mot Muammar Khaddafi startade, i februari 2011 lämnade jag den egyptiska staden Alexandria och åkte genom öknen mot den libyska gränsen. Det såg ut som att hela arabvärlden var på väg mot en ny politisk uppvaknande med demokrati som grund, en villfarelse fick jag och andra alltför optimistiska journalister äta upp sedan.

Kassem Hamadé på plats i Libyen i februari 2011. Här utanför Khadaffis nedbrända slott i Benghazi. Foto: KASSEM HAMADE

Jag stod vid gränsövergången mellan Egypten och Libyen, utrustad med min dator, en minikamera, en satellittelefon och gränslös törst efter att bevittna och rapportera om historien som höll på att skrivas på nytt.

– Vad ska du göra där? Är du galen, frågade den egyptiska gränspolisen. Han ser förvånad ut.

Några dagar senare eskalerade våldet och Khaddafis trupper mobiliserade sig för att återta de förlorade områdena i östra Libyen. Stridsvagnar och militära förband skickades österut mot upprorets huvudstad Benghazi.

Det kunde ha slutat med ett massmord om inte FN:s säkerhetsråd antagit resolutionen 1973 och beslutade att skydda civilbefolkningen med alla tillgängliga medel. Då började istället nedräkningen för Muammar Khaddafis fyra decennier långa styre.

I oktober samma år dödades han när han försökte fly från ett gömställe i staden Sirt.

Jag hade då följt upproret från starten.

Jag satte mig på huk och iakttog diktatorns lik som lades i en container. Jag minns att kroppen såg ut som en vaxdocka.

Muammar Khadaffis kropp visades upp för folket. Foto: KASSEM HAMADÉ

Khaddafis död innebar inte fred. Hoppet om frihet, demokrati och fred försvann lika snabbt som det blossat upp.

FÅNGENSKAP

Jag står på en 20 centimeter hög tröskel till cellens dörr och mina ögon tar mått på rummet. Knappt tre meter långt och två meter brett.

Den tunga ståldörren knarrar och det hörs i hela korridoren. Jag vet det inte nu, men hela min syn på journalistiken och på livet ska komma att förändras under de kommande dygnen.

Jag kan inte låta bli att tänka på en rapport som publicerades av International Commission on Missing Persons, icmp i Libyen nyligen. Antalet påtvingade försvinnanden sedan regimen kollapsade för 11 år sedan är mellan 10 000 och 20 000 människor.

Kommer jag bli ännu en siffra i den statistiken?

Några timmar efter att vakterna slängde mig in i cellen knackar jag försiktigt på ståldörren. Ingen svarar. Jag upprepar det några gånger tills en mörkhyad man i 40-årsåldern öppnar dörrluckan och glor på mig med mörka ögon.

– Jag behöver gå på toaletten, säger jag.

– Du får inte knacka på dörren. Du får inte prata med mig eller med någon annan och du får inte gå på toaletten. Du får inte duscha. Du får inte borsta tänderna och du får inte lämna din cell.

Han försvinner i en minut och kommer tillbaka med en tio liters vattenbehållare.

– Här får du en ”a´atara”, säger han på arabiska och slänger in den tomma vattenbehållaren. Mannen som kommer från Sudan är också frihetsberövad visar det sig, anklagad för att vara vapenhandlare.

Bild från 2011 inifrån det hemliga fängelset i Libyen. Foto: KASSEM HAMADÉ

När tystnaden lägger sig stormar två vakter in i min cell. Min kropp hade precis börjat svara på sömnbehovet.

– Res dig upp. Kom igen, väser en av dem.

De släpar ut mig. Hjärtat slår så hårt att hela kroppen skakar som om jag hade sprungit ett maraton.

– Ta in honom, hör jag en röst inifrån rummet.

Han riktar sina order till mig:

– Gå ner på knä, ja, mot väggen. I hörnet, säger han.

Jag har ögonbindel och kan inget se.

Gå ner på knä, ja, mot väggen. I hörnet

En man flyttar en stol och ställer den alldeles bredvid min högra sida. Hans ben rör vid min arm och han lägger ena handen på min nacke, trycker ner den mot min rygg och viskar.

– Vi vet allt om dig. Du är en spion.

Stämningen blir allt mer aggressiv och hotfull.

– Du är utsänd av Libanon och du erbjöd Ismail 3 000 euro för att han skulle samarbeta, berätta om dina källor i Libyen.

Jag har inga källor i Libyen. Det kommer att bli samma svar under alla förhör. Om de vet allt om mig, som de hävdar, måste de veta om jag har eller inte har källor i Libyen.

Den första natten hinner jag knappt få någon sömn. Utöver de brutala förhören låter de lampan i min cell vara tänd. Ett brummande ljud från generatorer blandas med ljudet från skällande hundar.

De vill knäcka mig.

Ett mejl skickas till svenska utrikesdepartementet om kidnappningen. Foto: ALEX LJUNGDAHL

ONSDAG 22 MARS

Klockan är 11.24 i London när ett mejl skickas från en av BBC:s säkerhetschefer till det svenska utrikesdepartementet.

”Vi har för närvarande ett team i Libyen bestående av tre brittiska BBC-journalister och en svensk journalist ingår”, skriver säkerhetschefen och redogör för hur BBC förlorade kontakten med teamet föregående dag och att de nu utreder varför de har fängslats.

”Vi tror att de behandlas väl, men att de hållts över natten av den libyska underrättelsetjänsten.”

Ett dygn senare skickar den svenska diplomaten Matilda Lindén ett mejl från Tunis till libyska utrikesdepartementet och ber om ett möte för att utreda grunderna för fängslandet av den svenska journalisten Kassem Hamadé.

– Vet du var du är? Det här är inget vanligt fängelse, det är Libyens värsta skräckhåla, ett av underrättelsetjänstens hemliga fängelser.

50-åriga ”Sasa”, som egentligen heter något annat, har just väckt mig med försiktig röst och sagt åt mig att äta lite.

Det här är inget vanligt fängelse, det är Libyens värsta skräckhåla

Han är från Egypten och har varit i Tripoli i fem månader. Han är anklagad för att ha vistas illegalt i landet.

– Få som hamnar här släpps fria. Cirka 70 personer sitter frihetsberövade. Våra anhöriga vet inte var vi är och har ingen information om vad som händer oss. Vi är borta och de vägrar skicka oss till domstol.

Sådana som jag anses vara viktiga och får aldrig lämna cellen – varken till toaletten eller till rastgården.

– Allt handlar om pengar här. Du kan bli släppt om du betalar mutor. Ibland räcker det med några tusen dollar för att bli fri, men inte i ditt fall. Du är för viktig för dem. Jag vet inte varför. Det har jag hört dem säga, säger ”Sasa”.

Bild från 2011 inifrån det hemliga fängelset Saba'a i Libyen. Foto: KASSEM HAMADÉ

Jag bestämmer mig för att kidnapparna inte ska få knäcka mig och medvetet förvandlar jag minnen och tankar hemifrån till fossiler. Jag vill inte låta dem försvaga mig.

Strax före böneutropet mitt på dagen är det dags för ännu ett förhör.

– Hur många pass har du? Du har tre olika, påstår den arga förhörsledaren.

Snart förstår jag att de har bytt spår. Mannen påstår nu att jag har ett palestinskt pass som jag använder för att resa in i Israel.

– Du har besökt Israel. Du jobbar för Israel.

– Jag har inte besökt Israel, däremot har jag varit i Gaza fyra gånger. Jag har bevakat krig i Gaza fyra gånger från den palestinska sidan och mina artiklar ligger ute på nätet.

Hela situationen känns alltmer bisarr. Från att vara spion för Hizbollah till att jobba för Israel.

Fängelset som jag sitter i ligger i stadsdelen Tajoura öster om Tripoli. Foto: GOOGLE MAPS

På kvällen kryper kylan längs ryggraden. Jag lägger mig under filten, drar den över huvudet i ett försök att försvinna.

Då öppnar den sudanesiska kvällsvakten dörren och säger att jag ska sätta på dig ögonbindel.

– Ner på knä, säger en man.

Vi kommer att stycka dig i bitar och begrava dig här

Hans kollega som tar plats alldeles bakom mig säger hotfullt:

– Du ska dö här. Vi kommer att stycka dig i bitar och begrava dig här. Du behöver inte erkänna. Vi ska hänga dig i blanco.

– Ni har makten. Ni kan göra vad ni vill, svarar jag.

TORSDAG 23 MARS

Anteckningar från svenska ambassaden i Tunisien.

”Ambassaden har i dag utan framgång tagit kontakter för att följa upp den note verbal som sändes igår och som efterfrågade orsakerna bakom gripandet samt begäran om konsulärt tillträde genom telefonsamtal. Vi har sökt Head of Ambassadors vid libyska utrikesministeriet.”

Av en mejlväxling mellan två tjänstemän på svenska UD framgår att den brittiska diplomatin tycks haft större framgång.

”Det finns vissa signaler (till UK) att de kan komma att släppas snart, men kanske bäst att inte ge förhoppningar till familjen innan vi vet mer.”

Det är kallt. En regnstorm drog in och blev kraftigare under de tidiga morgontimmarna. Min cell känns som en frysbox. Jag försöker somna om, men det dröjer inte länge innan två vakter kommer och hämtar ut mig till ett nytt förhör.

Den här gången inbillar de sig att de har kommit på en stor hemlighet om mig – jag jobbar för Expressen.

– Hur länge har du jobbat för Expressen, säger förhörsledaren. Jag känner igen hans röst. Jag tänker på honom som ”den elake mannen”. Han är alltid aggressiv och arg. Det är hans roll i spelet.

– Vad är Expressen för någonting?

Jag berättar om när Expressen grundades och att det är en av de stora tidningarna i Sverige.

– Du ljuger. Expressen är ingen tidning. Det är en statlig informationsbyrå. Du åker till Libyen för att hämta in underrättelseinformation.

Bild inifrån ett annat ökänt fängelse i Libyen, Abu Salim-fängelset i Tripoli. Foto: Sergey Ponomarev / TT NYHETSBYRÅN

Vid ett senare förhör samma dag stormar två män plötsligt in i rummet, aggressiva men med en triumf i rösten:

– Titta vad vi har hittat. Titta här.

Jag tillåts dra ner ögonbindeln.

Du är här för att utföra lönnmord

Mannen trycker en mapp med flera hundra sidor mot min bröstkorg.

– Vi har hittat det i din mobiltelefon. Det är listor över namn på högt uppsatta personer inom underrättelsetjänsten. Du är här för att utföra lönnmord. Du får 20 års fängelsestraff för det, säger mannen.

Ännu en falsk anklagelse. Vad håller de på med? Nu är jag inte bara en spion utan en lönnmördare också.

Det här förhöret blir ett av de längsta sedan jag hamnade i det här helvetet. Jag är så utmattad att när jag förs tillbaka till cellen lägger jag mig under filten och somnar direkt.

Den egyptiske frisören ”Sasa” öppnar plötsligt dörren. Han meddelar att han kommer att släppas fri dagen efter.

– Ge mig en adress till din familj för att berätta var du är, säger han.

När den här texten publiceras är ”Sasa” sedan länge tillbaka i sitt hemland.

Bild från 2011 inifrån fängelset Saba'a i Tajoura, Libyen. Foto: KASSEM HAMADÉ

FREDAG 24 MARS

I dag skulle jag och teamet ha åkt hem. Våra returbiljetter är bokad, men vi kommer inte vara med på flyget.

Istället återupptas mardrömsförhören med mig. Nu vill de veta mer om de påstådda dokument som ”hittades i min telefon”.

– Vill du gå hem idag? Du ska få göra det, men på ett villkor. Du ska samarbeta. Berätta om dina källor och erkänn ditt brott, viskar en av de två männen.

Jag svarar spontant:

– Absolut, jag kommer att berätta sanningen, precis som jag gjorde igår.

Mannen blir ursinnig.

– Glöm igår. Glöm alla dagar. Nu är det en ny dag. Det är din sista chans. Erkänner du inte kommer vi att skicka dig till militärdomstol, hotar han medan han knuffar mig in i rummet.

Hoten har eskalerat hela tiden sedan jag kom hit, men jag har också hittat tillbaka till min roll som journalist. Jag vill veta så mycket som möjligt om mina medfångar. Den här historien kanske jag kan berätta någon gång.

Jag lägger mig på den stinkande mattan och tänker på vad som görs där ute för att få oss fria.

Vid det här laget måste nyheten om vår kidnappning ha spridit sig. Det skedde trots allt mitt på dagen och bland folk.

Bild inifrån ett annat ökänt fängelse i Libyen, Abu Salim-fängelset i Tripoli. Foto: Francois Mori / TT NYHETSBYRÅN

Där jag ligger på golvet i en kall cell vet jag inte att en lokal libysk journalist samma kväll lägger ut flera tweets om oss. Han skriver:

”En källa från den libyska underrättelsetjänsten berättar att man har arresterat en sabotage-cell som tog sig in i Libyen under täckmantel av att vara ett journalist-team för BBC och att de vill filma en dokumentär om försvinnandet av den shiamuslimska imamen Musa al-Sadr i Libyen. Cellens uppdrag var att utföra flera operationer (lönnmord) mot flera personer. Cellen lockades i ett väl planerat bakhåll och det resulterade med att alla cellens medlemmar hamnade i rättvisans hand.”

Det har alltså börjat spridas ett falskt narrativ om att vi hade ett hemligt uppdrag att lönnmörda libyska personligheter.

LÖRDAG 25 MARS

– Sitt ner. Backa försiktigt. Sitt ner på stolen. Ta av dig ögonbindeln. Ja, gör det, säger en av förhörsledarna på lördagsförmiddagen.

Fyra män i övre medelåldern sitter i en halvcirkel vid ett bord mot väggen längst in i rummet. Fyra andra män sitter framför mig på sina stolar. Det är en chock för mig. Jag ser för första gången de potentiella bödlarna.

”Han viskade till mig: Det blir 20 år”

De har haft olika roller under förhören. Någon lugn, en annan arg och hotfull.

Två kameror är riktade mot mig. Jag utgår från att de har filmat mig hela tiden.

Efter ett par timmar förs jag tillbaka till min cell. En av förhörarna följer med vakten ut till rastgården. Han håller mig i underarmen, lutar sitt huvud mot mitt högra öra. Jag känner igen hans parfymdoft. Den fastnar i mitt luktsinne för lång tid framöver.

Jag har varit här tidigare

Han viskar i mitt öra:

– Du kommer att skickas till en militärdomstol. Bevisen räcker för att ge dig 20 års fängelsestraff.

Jag ligger vaken hela natten.

En märklig känsla har krupit sig på sedan jag fick ta av ögonbindeln och se förhörsmännen och platsen. Jag har varit här tidigare.

SÖNDAG 26 MARS

En vakt som jag aldrig hört tidigare ropar mitt namn högt och frågar var jag sitter. Sudanesen visar honom vägen till min cell längst in i korridoren.

– Du är Kassem, berätta vad du har i din väska. Han antecknar.

– Följ med mig, Du behöver inte ha ögonbindeln.

Känslan från gårdagen kommer tillbaka. Jag har varit i det här fängelset tidigare. Det är ingen Déjà vu. Jag vet att jag känner igen mig.

”Jag kände igen korridoren”

Vi går tillsammans ut till rastgården och in till förhörsrummet. Där inne väntar två kameramän. De stirrar tyst på mig och sätter sedan en liten mikrofon på min blåa skjorta.

Förhöret är kort och har mer karaktären av en intervju.

När de släcker ned kamerorna och förhörsledaren följer med mig till dörren upprepar han sitt hot.

– I dag skickas du till ett nytt fängelse, det blir militärdomstolen.

Men det är ett tomt hot. Någonting har hänt som ändrat utgången för mig.

De andra i filmteamet ser utmattade ut

Sent på eftermiddagen kliver en lång man in i korridoren och jag hör honom fråga efter mig. Han öppnar min dörr och uppmanar mig att komma med ut.

För första gången sedan vi togs tillfånga ser jag nu de andra i filmteamet. De ser trötta och utmattade ut.

Vi sätts i olika bilar och när vi passerar en vägspärr några meter utanför fängelsebyggnaden känner jag igen mig. Det är nu det fullt ut går upp för mig varför jag känt igen mig. Jag besökte det här fängelset under upproret 2011. Då följde jag en grupp rebeller på väg att ta över huvudstaden. De tog mig med till fängelset och jag träffade flera av Khaddafis anhängare som hade tagits till fånga.

Besöket i samma fängelse med en grupp rebeller 2011. Foto: KASSEM HAMADÉ

Chauffören som nu kör bilen heter Ahmed. Han meddelar att vi ska till hotellet, att jag ska få duscha, men inte lämna mitt rum.

Jag inleder ett samtal.

– Var du här under upproret 2011, frågar jag och berättar att jag själv bevakade kriget och följde rebellerna i Tripoli.

Han svarar spontant.

– Rebellerna?

– Jag tillhör de som bekämpade rebellerna. Vi alla här tillhör underrättelsetjänsten som tjänstgjorde under den förra regimen. Vi är tillbaka nu.

Jag reflekterar över vad han just sa. I snart en veckas tid har jag alltså suttit tillfångatagen av Khaddafis före detta män.

Ett par veckor senare publicerar en journalist vid namn Mahmoud Al-Musrati en film på den statligt kontrollerade mediekanalen Al-Sabia. Han berättar om arresteringen av mig och de andra journalisterna. Han kallar oss en spioncell och betonar samtidigt att det libyska folket måste be för Khaddafis själ och tacka honom för att han grundade så skickliga säkerhetstjänster.

Jag vet fortfarande inte varför jag kidnappades, men det närmaste en förklaring jag kommer är att dokumentären jag reste till Libyen för att slutföra, har skrämt upp personer inom underrättelsetjänsten, män med stor makt som tidigare var trogna Libyens diktator Muammar Khaddafi.

Resan till hotellet filmas. Kamerorna följer alla mina steg, in till garaget på hotellet och upp till rummet ända fram tills jag stänger min dörr.

Jag vågar inte slappna av och tänker att det värsta inte är över, utan det kan komma på kvällen.

Varför låter de mig se deras ansikte och varför filmar de hela färden till hotellet och in till mitt rum?

”Jag tänkte: Nu är det kört på riktigt”

Jag reste hit till Libyen för att göra en dokumentärfilm om en försvunnen person. De sista kända vittnesmålen om den personen är att han försvann när han var på väg till flygplatsen. Jag skriver på en liten lapp

”Be careful. Same scenario can be repeated now” och tänker att jag ska överlämna lappen till en i teamet om jag får chans.

– Nu åker vi, säger en man som kommer strax efter fastebrytningen på kvällen för att hämta mig och resten av teamet.

Vi går mot hissen. Han trycker på knappen minus två och vi åker ner till garaget. Nio bilar och ett 40-tal män väntar där nere.

Eller så dödar de oss och dumpar kropparna på vägen

Det värsta som kan hända är att de ser till att vi utsätts för en skenattack på vägen till flygplatsen och sedan påstår att det var en terrorgrupp som attackerade bilen och kidnappade oss. Eller så dödar de oss och dumpar kropparna på vägen.

Men vår frigivning är inte fejk. Vi körs till flygplatsen.

Jag ska få komma hem.

Flygplatsen i Tripoli. Bilden visar ett annat flygplan. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK/ TT NYHETSBYRÅN

Ett febrilt diplomatiskt arbete från framförallt Storbritanniens regering har pågått sedan vi blev bortförda. Även BBC har arbetat hårt genom sina kanaler för att vi ska släppas. Det har givit resultat.

I efterhand när jag begär ut mina handlingar kan jag också följa det svenska arbetet.

– Vi har varit så oroliga för er. Flygplanet lyfter snart, säger en kvinnlig diplomat som tar emot oss på flygplatsen.

När det här publiceras har det gått drygt två månader. Under de senaste tio åren har jag känt att journalistiken håller på att förlora mot onda makter. Vi förföljs, fängslas och dödas. Det har påverkat min brinnande drivkraft i yrket negativt. Många gånger har jag känt mig maktlös. Att jag inte kan eller orkar påverka.

I den lilla cellen i Khaddafis tidigare fängelse förändrades min inställning. En ny kraft kom till mig.

Rädslan för kraften i det vi gör – för vårt uppdrag, att berätta för världen – fick den libyska underrättelsetjänsten att kidnappa oss. Nu efteråt förstår jag att det var den rädslan jag såg i mina fångvaktares ansikten.

Kassem Hamadé är utrikesjournalist med fokus på Mellanöstern där han under många år bevakat krig och konflikter. Han är också en grävande reporter som för Expressen gjort granskningar som fått spridning över hela världen, bland annat om terrorsekten IS.

