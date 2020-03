Expressen TV visas fritt hos Com Hem och Boxer

Expressen bevakar spridningen av coronaviruset och andra nyheter dygnet runt, och sänder presskonferenser, specialprogram och löpande nyhetsbevakning från Sverige och världen.

– Expressen TV är en viktig aktör på den svenska mediekartan. Vi utökar därför räckvidden för Expressen TV tillfälligt i samband med den viktiga rapporteringen av coronautbrottet genom att öka distributionen av kanalen hos både Com Hem och Boxer, säger Joakim Öhrström, chef för bredband och tv på Com Hem.

Intresset för Expressens coronabevakning är skyhögt, och tittande och läsning är på rekordhöga nivåer.

– Vårt uppdrag är tydligt, vi förmedlar och rapporterar ständigt det senaste inom händelseutvecklingen. Våra tittare kan känna sig trygga i att vi bevakar allt kring spridningen av coronaviruset. Vi är där det händer när det händer, säger Bella Levy, chef för Expressen TV.

Bella Levy är chef för Expressen TV. Foto: EXPRESSEN / OLLE SPORRONG

Så ser du Expressen TV i Com Hem och Boxer

Den fria tillgången till Expressen TV gäller en månad i ett första steg för Com Hem-kunder via det digitala utbudet och Com Hem Play. Boxerkunder kan titta via appen Boxer Play eller internetuppkopplad digital-tv.

För alla som är kunder hos Com Hem, Boxer, Tele2 och Comviq ingår också streamingtjänsten Com Hem Play+ under 12 månader och även där finns Expressen TV tillgänglig.

Vid sidan av nyhetskanalen Expressen TV driver Expressen också tillsammans med systertidningen Dagens industri ekonomikanalen Di TV samt sportkanalen SportExpressen TV.

Expressen TV finns på kanalplats 43 hos Com Hem och Boxer.

Sändningen går också att ta del av på Expressens egna digitala plattformar på expressen.se och i Expressens nyhetsapp.

Fler sätt att se Expressen TV Nyhetskanalen kan ses på Expressens samtliga digitala plattformar på datorn, tablet och mobilen. Expressen TV kan också ses i Expressen TV:s app i Apple TV.

