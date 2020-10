Det amerikanska valet närmar sig med stormsteg - och i takt med det växlar Expressen upp bevakningen. Specialprogram om valet sändas varje kväll och under valdagen, tisdag nästa vecka kommer Expressen sända valvaka hela natten med ett stort antal gäster och utsända på plats i USA.

I samband med den omfattande livebevakningen kliver Expressen också in i miljontals svenska hem, när alla Com Hems och Boxers kunder kan se nyhetskanalen gratis.

”Gjort stora satsningar”

Expressen har under våren och hösten 2020 haft ett mycket stort fokus på händelseutvecklingen kring pandemin och spridningen av covid-19, men har samtidigt gjort stora satsningar på innehållet med bland annat minidokumentärer och nya programformat inom politik, ekonomi, sport och nöje.

– Vi har sedan i mars varit i ett ständigt standby-läge med intensiv rapportering och hantering av nyhetsläget just nu. Våra tittare har blivit fler, de tittar mer och är återkommande. Att vi nu kan nå ut till ännu fler nyhetsintresserade är glädjande. Och att det är i samband med amerikanska valet är en extra fin bonus, till våra tittare. Expressen står för en bredd och mix som vi är stolta över och värnar, säger Bella Levy, chef för Expressen TV.

Bella Levy, chef Expressen TV. Foto: EXPRESSEN / OLLE SPORRONG

Fri tillgång – hela november

Den fria tillgången till Expressen TV gäller hela november månad för alla Com Hem-kunder via det digitala utbudet och Comhem Play. Boxerkunder kan titta via appen Boxer Play eller digital-tv. Efter frivisningen kommer Expressen TV finnas tillgänglig för alla Com Hem-kunder med programpaket ”Tv Bas HD”, ”Tv Silver Flex” och ”Tv Guld” samt Boxer-kunder med ”Flex”, ”Tv Mix” och ”Tv Max” i Smartbox eller uppkopplad Tv Hub.

– Vårt mål är alltid att kunna erbjuda våra kunder bra och relevant innehåll och jag tror att många kommer att uppskatta att få tillgång till nyhetsbevakningen från både Expressen TV och Di TV nu när vi närmar oss det amerikanska presidentvalet, , säger Samuel Skott kommersiell chef på Com Hem.

Expressen TV är kvällstidningen Expressens tv-satsning, med omfattande produktion av tv-klipp och livesändningar av breaking news och andra nyheter samt en rad olika aktualitetsprogram såsom ”Debatten” där tunga makthavare drabbar samman om aktuella frågor varje vecka.

Vid sidan av nyhetskanalen Expressen TV driver Expressen också tillsammans med systertidningen Dagens industri ekonomikanalen Di TV samt sportkanalen SportExpressen TV.

Expressen TV finns på kanalplats 43 hos Com Hem och på kanal 43 hos Boxer.