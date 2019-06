Expressen TV och Di TV sänder från Brilliant minds

10.15-10.30:

Expressen TV:s programledare Tess Ulander och Di TV:s programledare Nike Mekibes sänder från studio on location i närheten av konferensen. Med sig som gäst har de kommunikationsstrategen Annmarie Palm.

10.45-11.00:

Liveintervju från Expressen TV:s och Di TV:s studio on location med Peter Wiwen-Nilsson, vd Race for the Baltic.

Barack Obama anlände till Stockholm under natten. Foto: ALEX LJUNGDAHL

11.45-12.00:

Barack Obama är en av talarna på Brilliant Minds-eventet. USA-experten Billy Mccormac gästar studio on location för att prata om den förre amerikanske presidenten.

12.15-12.30:

Diskussionen kring Obamas besök går vidare. Under den här kvarten gästar Jakob Stenberg som står bakom USA-podden Kongressen.

14.15-14.30:

Spotifygrundaren Daniel Ek är en av grundarna bakom Brilliant Minds. Di Digital-reportern Sven Carlsson har skrivit en bok om Spotify och gästar den gemensamma sändningen för att prata om den svenske entreprenören och Spotify.

Daniel Ek, grundare av Spotify. Foto: PELLE T NILSSON / SPA

16.45-17.00:

Mats Lindgren, vd för konsult- och analysföretaget Ikaros Future, intervjuas om den här typen av nätverksarrangemant.