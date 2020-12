Right Livelihood-priset, som även kallas för det ”alternativa Nobelpriset”, delas i kväll ut till fyra personer för deras kamp för jämställdhet, demokrati, rättvisa och frihet.

– Årets val av pristagare lyfter fram det ökade globala hotet mot demokratin. Det är hög tid att alla vi som tror på demokrati står upp för varandra, säger Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood-stiftelsen.

Fyra människorättskämpar prisas

De fyra människorättskämpar som i kväll tilldelas Right Livelihood-priset under en ceremoni i Eric Ericsson-hallen i Stockholm är:

Nasrin Soutodeh, jurist och människorättsförsvarare från Iran som arbetar för politiska fångars rättigheter och själv avtjänar ett fängelsestraff i Iran.

Bryan Stevenson, amerikansk advokat som arbetar för ett rättvisare rättssystem i USA.

Lottie Cunningham Wren, jurist från Nicaragua vill skydda urinvånares rättigheter till sitt land och tillgångar.

Ales Bialiatski från Viasna, en människorättsorganisation som har kämpat för demokrati i Belarus sedan 1996.

– Just nu prioriterar vi juridisk hjälp åt offren för politisk förföljelse, illa behandling, polisbrutalitet och andra övergrepp, sa Viasna-aktivisten Kanstantsin Staradubets i en intervju med Expressen nyligen.

Expressen sänder prisceremonin live

Årets Right Livelihood-pris delas ut under en ceremoni i Eric Ericsson-hallen i Stockholm i kväll. Under prisutdelningen, som leds av Gina Dirawi, uppträder ”Mello”-vinnarna The Mamas, Amasons frontfigur Amanda Bergman och Grammisvinnaren Sarah Klang. På grund av coronapandemin medverkar pristagarna live via länk från olika delar av världen.

Expressen sänder prisutdelningen live mellan kl 18.00 och 19.15.

– Det känns bra att vi ännu ett år kan erbjuda Right Livelihoods prisutdelning live för Expressens tittare, säger Bella Levy, chef Expressen TV.