Expressen prisas igen på tidningsvärldens ”Oscars”

Varje år uppmärksammar International News Media Association, INMA, mediebolag om engagerar sin publik och gör något bra i en tävling som kallas ”tidningsvärldens Oscar”.

I år var det 644 bidrag från 212 medieaktörer i 37 länder som deltog i tävlingen. Nu står det klart att Expressen tog hem förstapriset i kategorin Best Initiative to Retain Subscribers för att under år 2020 ha gått från 70 000 till drygt 120 000 digitala prenumeranter bland annat genom att lyckas behålla många befintliga prenumeranter.

– Det känns otroligt roligt att vi prisas för att lyckas behålla prenumeranter! För oss är det viktigt att ge våra betalande läsare vårt bästa innehåll, den unika journalistik som man bara får i Expressen och i våra fina livsstilsmagasin. Vi jobbar mycket med att vara tydliga, det ska inte råda någon tvekan om vad man får om man blir prenumerant hos oss, säger Johanna Odlander som är redaktionell chef för Expressen Premium.

”Kvitto på att vi har lyckats”

En del av det arbete som nu prisas handlar om hur Expressen arbetat aktivt med att identifiera olika målgrupper som är särskilt intresserade av ett visst ämne och sedan ge dem mycket mer innehåll om just det ämnet de älskar. Det kan exempelvis vara läsare som gillar politik, sport eller hälsa.

- Vi vill att våra prenumeranter ska hitta det innehåll som intresserar dem, där har vi sett att våra nyhetsbrev är en viktig kanal. Det är jätteroligt att se att så många tar del av vår journalistik den vägen varje vecka, det är ett kvitto på att vi har lyckats, säger Evelina Malteson som är kommersiell chef för Premium.

Expressen tog även andra och tredje pris i två andra tävlingskategorier: Bästa nischade prenumerationsprodukt och Bästa initiativ för att få nya prenumeranter.



