Expressen och Röda korset i samarbete

Under torsdagen inledde Putin och Ryssland sin attack mot Ukraina. Ryska trupper gick in Ukraina i öster från Ryssland, från den annekterade Krimhalvön och från Belarus i norr, enligt den ukrainska gränsbevakningen. Under fredagen har attackerna fortsatt och flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev.

Röda korset är på plats i Ukraina

Hjälporganisationen Röda korset har varit på plats i landet i åtta år, sedan Ryssland annekterade Krimhalvön 2014 och insatsen är deras tionde största i världen. Målet med det humanitära arbetet är att hantera de större konsekvenserna av den pågående konflikten och hjälpa människor att bygga upp sina liv igen.

Intresset för att hjälpa till har varit stort från svenska privatpersoner och på mindre än ett dygn har organisationen sett det största engagemanget och givarviljan på flera år.

– Vi ser sett enormt engagemang och stöd från svenska folket. På knappt ett dygn har vi fått in 10 miljoner kronor till vårt arbete i Ukraina, säger Per Westberg, insamlingschef på Röda korset.

I samarbete med Röda korset startar nu Expressen en insamling. Genom att swisha till numret 123 097 36 44 skänker du pengar som går oavkortat till arbetet i Ukraina. Du kan även skanna QR-koden nedan i Swish-appen för att skänka direkt till insamlingen.