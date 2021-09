Expressen lanserar ny podd om Dawit Isaak

I ”Jakten på Dawit” kommer du att få höra om Dawit Isaaks sista tid i frihet, och om honom som människa. Men Schibbye kommer också att söka efter svaret på varför den eritreanska regeringen håller Dawit Isaak fången, och berätta om Eritrea som land och dess unika historia. Dawit Isaak var 37 år gammal när han fängslades och Martin Schibbye beskriver honom som en person som hade modet att stanna kvar och rapportera i den unga nationen.

I premiäravsnittet som släpps på onsdag lyfts frågan som många har efter tjugo år:

Hur kan vi vara så säkra på att han är vid liv?

– Frågan provocerar mig något oerhört eftersom den innebär att man indirekt dödförklarar honom. Jag gillar den inte, samtidigt som jag förstår den och nu tar den i hornen. Allting annat än att förutsätta det är ett svek. Men det finns också en rad tydliga tecken under åren som jag vill lyfta fram i podden och då blir bilden klar. Så kan vi sedan gå vidare, säger Martin Schibbye.

Grävchef Christian Holmén:

– Martin Schibbye följer tålmodigt och systematiskt spåren efter Dawit Isaak. En fasansfull berättelse, suggestivt men värdigt berättad av en reporter som själv varit på plats i Eritrea flera gånger och letat efter sanningen. Missa inte hans berättelse.

Jakten på Dawit lanseras den 22 september och blir då en del av den starka ljudjournalistik som Expressen redan producerar.

– Vi gör många satsningar på poddsidan just nu i olika former och inför olika publik. Men det är i poddar som Jakten på Dawit, eller Magda Gads podd inifrån Afghanistan, Magdas dagbok, som styrkan i just ljudjournalistik verkligen märks. Det blir ett nära och intimt berättande som jag tycker är ojämförbart med andra medieformer, säger Joakim Rydström som är audioredaktör på Expressen.