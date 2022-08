Trump ville ha generaler lojala som Adolf Hitlers

Donald Trump öste beröm över dem i början, som den förste försvarsministern general Jim Mattis.

Mattis var långt ifrån den ende generalen som Trump utsåg i sin administration. General John Kelly var en av hans stabschefer, general H.R McMaster var en av hans nationella säkerhetsrådgivare.

Men Trump har inget gott att säga om sina generaler längre.

– Detta är väldigt talanglösa personer och när jag väl insåg det så förlitade jag mig inte på dem längre, säger han i en kommentar till New Yorker.

Den amerikanska veckotidningen har just publicerat ett utdrag ur den kommande boken ”The Divider: Trump in the White House 2017-2021”, skriven av reportrarna Susan Glasser (New Yorker) och Peter Baker (New York Times).

De har talat med många av Trumps toppmilitärer. Generalerna höll tyst när Trump var landets president. Men nu tar de bladet från mun. Och det är inga vackra saker de vittnar om.

Donald Trump och dåvarande stabschefen John Kelly, en av många generaler i Trumps administration. Foto: ANDREW HARRER / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Som när Donald Trump efter att ha närvarat vid militärparaden i Paris på den franska nationaldagen, kom hem och sa till sin stabschef John Kelly att han vill ha en egen parad.

– Men jag vill inte ha en massa sårade killar i paraden. Det får mig inte att se bra ut, uppges Trump ha sagt.

Kellys svarade att:

– Det är de som är hjältarna. I vår nation finns bara en grupp personer som är än större hjältar och de vilar på Arlington (militärkyrkogården i Washinton DC).

– Jag vill inte ha dem, upprepade Trump. Det ser inte bra ut.

En gång frågade Trump flygvapengeneralen Paul Selva vad denne tyckte om idén om en militärparad. Selvas svar gjorde honom inte nöjd.

- Jag växte inte upp i USA, jag växte upp i Portugal. Portugal var en diktatur - och parader handlade om att visa upp folket som hade vapnen. I det här landet gör vi inte så.

Det var långt ifrån första gången militären gav honom svar som han inte gillade. För USA:s 45:e president upptäckte snart att personer som Kelly och Mattis inte alltid gjorde som han ville. Det väckte irritation.

– Varför kan ni inte vara mer som tyska generaler? undrade Trump.

När Kelly undrade vilka han menade så gjorde Trump klart att han talade om de tyska generalerna under andra världskriget. Adolf Hitlers generaler.

– Du vet väl att de försökte mörda Hitler tre gånger och nästan lyckades, svarade Kelly.

Det trodde inte Trump på.

– Nej, nej, nej. De var totalt lojala mot honom!

En förebild enligt Donald Trump. Han efterlyste den lojalitet tyska generaler visat Adolf Hitler. Foto: SZ Photo / TT NYHETSBYRÅN

Utdraget i New Yorker handlar till stor del om USA:s nuvarande förvarsstabschef, Mark Milley, den högst uppsatta militären. Han utnämndes av Donald Trump 2019 och gav i början precis det svar som Trump ville höra.

– Jag kommer att göra vadhelst du önskar av mig.

Men även Milleys frustration med presidenten växte snabbt. Ett lågvattenmärke kom under oroligheterna efter polismordet på George Floyd och Black Lives Matter-protesterna sommaren 2020.

– Ni är alla förlorare! röt Trump vid ett möte där Milley deltog.

– Kan ni inte bara skjuta dem? Skjut dem i benen eller något!

Milley skulle sedan djupt ångra att han till en början följde med president Trump när denne vandrade ut från Vita huset under protesterna för att besöka en kyrka mitt emot. Bilderna när Milley i uniform vandrar intill presidenten gav fel signaler.

General Milley beslutade sig då för att avgå och skrev ett brev, som publiceras för första gången i boken. Milley sparar inte på krutet.

Han anklagar Trump för att bland annat orsaka irreparabel skada för USA. Han skriver också att Trump uppenbarligen inte förstår den världsordning som byggdes upp efter andra världskriget.

- Det är tydligt för mig att du inte förstår vad det kriget handlade om. I själva verket så är du en anhängare av många av de principer vi kämpade emot. Jag kan inte vara del av det.

General Mark Milley vandrar med Donald Trump under protesterna efter mordet på George Floyd 2020. En bild Milley djupt skulle ångra. Foto: Patrick Semansky / TT NYHETSBYRÅN

Men han sände aldrig brevet. Han beslutade sig för att stanna kvar och försöka förhindra att Trump ställde till med allvarlig skada under sin resterande tid.

Det blev akut efter valförlusten i november 2020 som Trump vägrade acceptera. Även en superlojal person, som dåvarande försvarsminister Mike Pompeo, fruktade det värsta och sa vid ett privat möte med Milley.

– Galningarna har tagit över!

De två höll sedan dagliga telefonmöten. Ambitionen var - som de uttryckte det - att ”landa planet”. Det lyckades inte. Den 6 januari 2021 kom stormningen av kongressbyggnaden.

– Det skakade nationen in i märgen, sa Milley senare. Föreställ er vad en grupp personer mer kapabla skulle ha kunnat göra.

Donald Trump har inte meddelat om han tänker försöka bli president igen. När inflytelserika konservativa gruppen CPAC höll möte i helgen sa 69 procent av deltagarna i en anonym mätning att de vill att Trump ska bli republikanernas presidentkandidat 2024.

