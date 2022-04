Nej, Donald Trump tog inte chansen i intervjun med Piers Morgan heller för att officiellt tillkännage att han tänker ställa upp igen i presidentvalet i USA 2024. Det är egentligen ingen brådska.

Men allt tyder på att det är det han siktar på. Och varför inte? Den 75-årige Trump är vadslagningsfirmornas favorit att vinna 2024. Han leder över Joe Biden när de ställs mot varandra i mätningarna.

Och vid en tillställning i Mar-a-Lago, Florida så introducerades han nyligen så här av David Bossie, långvarig rådgivare åt Trump:

– USA:s 45:e och 47:e president.

Mar-a-Lago i West Palm Beach, Florida. Det är hit Donald Trump flyttade när han lämnade Vita huset. Foto: JOHAN ERIKSSON

”Speciell plats”

Det är i Mar-a-Lago Donald Trump nu mest tillbringar sin tid. Det är där han har sitt kontor och sitter bakom ett väldigt mahognyskrivbord som påminner om det 590 kilo tunga Resolute Desk, skrivbordet han satt bakom i Vita huset.

– Detta är en speciell plats, sa Trump vid ett evenemang i februari, enligt New York Times.

– Jag brukade kallade detta ”Ground Zero” men vi använder inte det uttrycket efter 11 september. Detta är platsen där alla vill vara.

Han har rätt i det. I alla fall om vi talar om republikaner som siktar på att ställa upp i något av de många valen 2022.

För det finns just inget de önskar sig högre, än ett officiellt stöd från Donald Trump. Det är ett vapen de sedan svingar i de primärval som nu stundar.

Mehmet Oz är en av vinnarna. Han är mest känd som tv-stjärna med en egen show, ”The Dr Oz Show”, men nu hoppas han bli vald till senator i Pennsylvania i stället.

TV-stjärnan Mehmet Oz - ”The Dr Oz Show” - vann vinstlotten. Han vill bli senator i Pennsylvania och har Donald Trumps officiella stöd i republikanernas primärvalskampanj. Foto: MATT ROURKE / AP TT NYHETSBYRÅN

Godkänd av Trump

Han mötte sina republikanska konkurrenter i slutet av april i en första tv-debatt. Hans motståndare hade också velat få Trumps godkännandestämpel, men det var Oz som till slut tog hem den.

Det märktes. Han kunde knappt säga en mening utan att nämna Trump. Som när han gick till angrepp mot sin svåraste konkurrent, David McCormick.

– Oärliga Dave försöker igen. President Trump såg genom honom, han stödde inte honom, han stödjer mig.

Det är för att kunna få säga sådana saker som en del politiker även betalar reklamfilm i de lokala kanalerna i Florida som Trump eventuellt tittar på, trots att de själva bor i andra sidan av USA.

New York Times berättar också hur Trump en gång hade besök samtidigt av en grupp hoppfulla från Ohio. Där fanns Jane Timken som kallar sig ”den riktiga Trump konservativa”, Josh Mandel som utmålar sig som ”för Gud, för vapen, för Trump” och Mike Gibbons som tillsammans med Trump ser sig som ”affärsmän med ryggrad”.

Trump hade dem samtidigt i ett rum och de började storgräla med varandra.

– Det spårade ur helt och hållet, säger en annan kandidat, Bernie Moreno, till New York Times.

Trump gav till slut sitt stöd till författaren JD Vance i stället.

Michael D'Antonio har skrivit en biografi om Trump och han tycker sig känna igen det som sker. Det är som en repris på ”The Apprentice”, dokusåpan där Trump valde bland deltagare som kämpade om få jobba åt honom, säger han.

– Vad var väl ”The Apprentice” om inte en sorglig samling personer som uppträdde som krabbor i hink som väntade att bli upplyfta av honom, säger han till New York Times.

– Dessa människor är precis som deltagarna där.

En PR-bild från 2015 när Donald Trump fortfarande ledde tv-showen ”The Apprentice på NBC. Foto: CHRIS PIZZELLO / AP TT NYHETSBYRÅN

Samlat in pengar

Så här brukar inte en amerikansk ex-president uppträda. Det traditionella har varit att den som flyttat ut ur Vita huset håller en låg profil.

Men Trump är som bekant inte som andra presidenter. Den politiska kommitté han bildat har exempelvis samlat in mer pengar under det gångna året än det republikanska partiet.

Och det är inte bara senats- eller guvernörsval som Trump intresserar sig för. I en del delstater stödjer han också kandidater som slåss för jobb på delstatsnivå.

Trump upptäckte i valet 2020 vilken viktig roll dessa personer spelar när valet ska godkännas av delstaterna. Och han gör ingen hemlighet av vad han är ute efter.

Så här sa han vid ett möte där han stödde två lokala kandidater i Michigan, en av de delstater som Trump anser att han egentligen vann 2020.

– Jag gör inte detta ofta för personer på delstatsnivå, men detta är så viktigt.

– Minns att detta handlar inte bara om 2022, det handlar om att se till att Michigan inte fuskas bort och blir stulet igen 2024.

En fråga är självklar för alla republikaner som söker hans gunst. De köper - i alla fall offentligt - Trumps påståenden att han blev bestulen på valet 2020. I Trumps ögon är han ingen förlorare, han kan inte förlora.

Och det är ett budskap som går hem hos 35 procent av amerikanerna. 68 procent av republikanerna ser inte Joe Biden som en legitim president.

Fokusgrupper

Sarah Longwell leder Republicans for the Rule of Law, en grupp republikaner som inte gillar Donald Trump. Hon har anordnat flera fokusgrupper och försökt få svar på varför så många republikaner tror att Trump blev bestulen på valet 2020.

– Det är inte ointelligenta människor, skriver hon i The Atlantic. Problemet är att ”Den stora lögnen” är så inbäddad i deras liv. De hör det från Trump-allierade politiker, från personer som tycker som de, från Trump-vänliga medier.

Personerna hon talar med har ofta svårt att konkretisera varför de anser att Trump blev bestulen på valet. Eller som en kvinna från Wisconsin, sa till henne.

– Jag har svårt satt sätta fingret på det. Men något känns inte rätt.

Andra pekar på hur Trump ledde valet när de gick och lade sig på valnatten, och har svårt att förstå hur det sedan kunde vända. Svaret är poströster.

Det fanns några dagar efter stormningen av kongressbyggnaden den 6 januari 2021 då även tunga republikanska politiker var trötta på Donald Trump och ansåg att han måste bort. Men de ändrade sig snart när de insåg vilket stöd han ännu hade bland de republikanska väljarna.

Kevin McCarthy är minoritetsledare för republikanenerna i representanthuset. Han hoppas bli talman där efter valet. Han kommer att behöva Trumps godkännande. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / AP TT NYHETSBYRÅN

Bedyrade sin trohet

Minoritetsledaren Kevin McCarthy har haft några svettiga veckor denna vår, när det avslöjades att även han ansåg att Trump borde avgå efter stormningen. Han blånekade först, men hans samtal var inspelade.

Men redan i slutet av januari 2021 besökte han Trump i Mar-a-Lago och bedyrade sin trohet.

– Jag hörde samtalet. Jag gillade inte samtalet, säger Trump till Wall Street Journal.

– Men strax därefter kom han ner hit, och vi tog bilder och hans stöd var stort.

Så McCarthy verkar vara förlåten. Han hoppas bli representanthusets talman efter valet 2022 om republikanerna vinner. Att han beslogs med en grov lögn verkar inte störa.

Det råder ingen brist på debattörer och historiker som varnar för att USA:s demokratiska framtid är hotad om Trump-trogna tar över kontrollen i delstater där amerikanska val avgörs.

Eller som Trump själv sa i en intervju för Breitbart News nyligen:

– Det finns ett uttryck att de som räknar rösterna är viktigare än kandidaterna.

Konservative Robert Kagan skrev en lång essä redan hösten 2021 i Washington Post där han varnade för att Trump helt förändrat det republikanska partiet och inte skyr några medel för att vinna 2024.

”Auktoritär ledare”

Historikern Ruth Ben-Ghiat varnar även hon i en intervju med Politico för hur auktoritär Trump är och hur illa det kan gå.

– Jag förutspådde att han inte tänkte lämna scenen i tysthet. Han är en auktoritär ledare, de kliver inte ner.

Det är också därför det är så viktigt för honom att hävda att han blev bestulen på segern, säger hon. Han kan då övertyga sina anhängare att han fortfarande är en vinnare, att han är ett offer för mörka krafter.

Ben-Ghiat fruktar också att Trump är på väg att förvandla det republikanska partiet till ett auktoritärt parti och ser med stor oro på hur Trump försöker få sina trogna valda till viktiga ämbeten på delstatsnivå.

Hon tror dock inte att USA står på randen till inbördeskrig eller diktatur. Snarare att USA riskerar blir som exempelvis Ungern, ett land där det är extremt svårt att rösta bort de styrande.

– Trump är en auktoritär ledare. De har inga lyckliga slut och de kan inte lämna ifrån sig makten ordentligt.

– Det krävs åtal och fällande dom för att få hål på personkulten.

Det pågår ett antal rättsprocesser mot Trump. Ännu har ingen av dem skadat honom.