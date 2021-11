De håller världens öde i sina händer

Joe Biden är hemma i Washington igen, Xi Xinping och Vladimir Putin dök överhuvudtaget aldrig upp. Men John Kerry är kvar i Glasgow, Xie Zhenhua också.

Klimattoppmötet har inletts med många varnande tal men också en del goda nyheter. Ett avtal om förbud av avskogning blev klart redan i början av veckan och över 100 länder ställer sig bakom att minska metangasutsläppen.

Kina och Ryssland har dock inte lovat något om metanet. Och även om 40 länder också förbundit sig att fasa ur kol, så saknas de viktigaste länderna, som Kina och USA.

Rapporterna och studierna avlöser varandra. Global Carbon Project har funnit att koldioxidutsläppen är tillbaka på samma rekordnivåer som före pandemin.

Samtidigt visar en studie vid Melbournes universitet att om världens länder håller vad de hittills lovat så finns det en chans att temperaturökning kommer att stanna under två grader.

Men målet är hårdare satt än så. Det är 1,5 grader som gäller. Och det är dit förhandlarna hoppas nå under den dryga vecka av förhandlingar som inletts.

Det är förhandlingar som leds av personer som inte alls är lika kända som Joe Biden, Boris Johnson eller Narendra Modi. Men de är huvudrollsinnehavarna i Cop26.

Alok Sharma är ordförande för Cop26, klimattoppmötet i Glasgow. Foto: JAMES MCCAULEY/SHUTTERSTOCK / JAMES MCCAULEY/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Alok Sharma - det är hans toppmöte

Det är Alok Sharma som är värden. Han är ordförande för Cop26 och en medlem i Boris Johnsons regering. Det är han som ska försöka guida 196 nationer och få dem att anta nationella mål som ska förhindra att jordens temperatur inte ökar med mer än 1,5 grader jämfört med tiden för industrialiseringen. Han kommer att pressa hårt för kolets utfasning och att öka rika länders finansiering av utvecklingsländrenas omställning.

John Kerry, USA:s klimatsändebud. Foto: DOMINIKA ZARZYCKA/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK / DOMINIKA ZARZYCKA/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTO

John Kerry - USA:s klimatansvarige

Klimatfrågan har länge legat John Kerry när om hjärtat. Han träffade sin fru på det första klimatmötet i Rio de Janeiro 1992. En veteran i amerikansk politik, före detta presidentkandidat, före detta utrikesminister som kallades tillbaka i tjänst av president Joe Biden. Spelade en viktig roll även vid förhandlingarna inför Paris-avtalet 2015. Har betonat att USA måste samarbeta med Kina om detta ska fungera.

Kinas chefsförhandlare och klimatveteran, Xie Zhenhua. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK / CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Xie Zhenhua - Kinas och världens nyckelspelare

Inget land släpper ut mer växthusgaser än Kina, så många har varit besvikna över att Kinas president Xi Jinping inte ens kom till Glasgow. En tröst är att Xie Zhenhua kallats tillbaka från pension för att representera Kina. Han är lett Kinas klimatförhandlingar sedan 2007 och känner John Kerry sedan gammalt. En tuff förhandlare, men respekterad. Återstår att se om det går att övertyga honom - och Xi Jingpin - att skärpa sina egna åtaganden.

FN:s högste klimatansvariga, Patricia Espinosa. Foto: LEE FLOYD / AVALON / STELLA PICTURES/LEE FLOYD / AVALON AVALON

Patricia Espinosa - FN:s röst

Patricia Espinosa är en före detta mexikansk politiker och FN:s viktigaste person i klimatfrågor. Hon leder sekretariatet för FN:s klimatkonvention, UNFCCC, under vilket Paris-avtalet sorterar. Det är hon som tillsammans med Alok Sharma har huvudansvar för att få länderna att komma överens. Hon sa i sitt inledningsanförande att mänskligheten står vid ett avgörande vägskäl.

Frans Timmermans, EU:s kommissionens vice ordförande och klimatansvarig. Foto: FRANCISCO SECO / AP TT NYHETSBYRÅN

Frans Timmermans - EU:s klimatveteran

EU har en hel del att brösta sig över vid klimattoppmötet och har ett av de ambitiösare målen att minska växthusgasutsläppen med 55 procent år 2030 jämfört med 1990. Det är Timmermans uppgift att se till att det också blir allvar, det finns redan slitningar inom EU. Van vid sena och långa förhandlingar, något som lär komma till pass i Glasgow.

Mark Carney ska få finansvärlden att kämpa för klimatet. Foto: TOLGA AKMEN / AP TT NYHETSBYRÅN

Mark Carney - Bankiren

Mark Carney är före detta chef för den brittiska riksbanken, Bank of England. Det är mycket riktigt finanser som är hans grej. Han är nu ett speciellt sändebud för FN med ansvar att göra den globala finansvärlden mer klimatvänlig. Leder bland annat möten med näringslivstoppar som anslutit sina företag till Glasgow Financial Alliance for Net Zero.

Bhupender Yadav (till vänster) är en tung röst för utvecklingsländerna. Foto: MANISH SWARUP / AP TT NYHETSBYRÅN

Bhupender Yadav - Indiens tunga röst

Bhupender Yadav är Indiens miljöminister och en tung röst för utvecklingsländerna. Hans chef - premiärminister Narendra Modi - lovade i sitt inledningsanförande att Indien ska nå nollutsläpp år 2070, ett par decennier efter det som anses vara det kritiska datumet. Modi lovade också att 50 procent av landets elproduktion år 2030 ska ske med förnybar energi.

Ruslan Edelgerijev är Putins man i Glasgow. Foto: TASS / TT NYHETSBYRÅN

Ruslan Edelgerijev - Putins man

Ryssland är världens fjärde största utsläppare av växthusgaser men president Vladimir Putin valde att inte komma till Glasgow. Så mötet får nöja sig med hans klimatsändebud, Ruslan Edelgerijev. Ryssland har lovat nollutsläpp år 2060 men är ett land djupt beroende av sin gas- och oljeindustri. Ryssland har inte lovat att minska metanutsläppen med 30 procent fram till 2030. Det skulle behövas. Ryssland är den största utsläpparen i världen av metangas.

Så hur kommer allt att gå? Svaret har vi om en dryg vecka när klimattoppmötet är över. Om världsledarna återvänder har det gått bra. De brukar gilla att visa upp sig då och ta äran åt sig.