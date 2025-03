Person hittad död utomhus i Varberg

Efter två handelsdagar i rad på plus var dysterheten tillbaka på Wall Street.

Inte minst hade elbilstillverkaren Tesla återigen en väldigt tung dag – liksom tekniksektorn i stort.

Dow Jones industriindex föll 0,6 procent, breda S&P 500-index 1,1 procent och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 1,7 procent.

Under tisdagen släppte Teslas kinesiska konkurrent BYD (Build Your Dreams) nyheten om snabbuppladdning på modeller som släpps på marknaden i april.

Zeekr, en annan kinesisk konkurrent, offentliggjorde en nyhet om gratis uppdatering av ett tekniskt system för förarassistans.

Teslaaktien rasade 5,3 procent, och är minus 44,2 procent sedan årsskiftet.

Inte minst berodde det allmänna fallet i New York på att alla de sju mycket indextunga teknikbolagen som kallas "The magnificent seven" – "de magnifika sju" – föll.

(TT)