Explosion och brand på Rysslands mäktiga fartyg

Under onsdagskvällen hävdade guvernören i Odessa-regionen, Maxim Marchenko, att den ukrainska militären beskjutit det ryska krigsfartyget ”Moskva” med två så kallade Neptune-robotar. Fartyget befann sig då i Svarta havet som också präglades av en kraftig väderlek. Redan då hävdade Marchenko att ”Moskva” drabbats av svåra skador.

Ryssland bekräftar

Det kom att dröja ett par timmar innan en bekräftelse om det inträffade kom från ryskt håll. Då genom ett uttalande från det ryska försvarsdepartementet, via de ryska statskontrollerade nyhetsbyråerna. I uttalandet bekräftades såväl en brand som en explosion ombord och att skadorna var omfattande.

De hävdade att explosionen inträffat sedan branden fått ammunition att detonera – och menade att orsaken till branden skulle utredas. Det ryska försvarsdepartementet hävdade vidare att samtliga drygt 500 besättningsmedlemmar evakuerats från skeppet.

Bellingcat-journalisten Aric Toler rapporterar, med hänvisning till den Wagner-kopplade gruppen ”Reverse Side of the Medal” (ungefärlig översättning: ”medaljens baksida”, reds. anm.) att fartyget sjunker. Enligt uppgifterna från Reverse Side of Medal kantrade fartyget sedan det träffats av robotarna.

Känt skepp

Skeppet Mosvka gjorde sig känt under början av den ryska ockupationsmaktens invasion av Ukraina. Då i samband med en incident vid de ukrainska öarna Zmeiny Island, även kallad Ormön. Vid det tillfället ska skeppets kapten bett de ukrainska soldaterna på ön lägga ned sina vapen, varpå de enligt Ukraina svarade: ”Go fuck your self, Russian warship”.

