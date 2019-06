Larmet om explosionen kom vid 09.02 på fredagsmorgonen.

– Då fick vi in flera samtal från centrala Linköping om en misstänkt explosion. Dit åkte vi så klart med en gång med centrala polispatruller. På plats ser vi att det är rutor och skador på fasader på den här gatan. Något har exploderat, säger Åsa Willsund, presstalesperson på polisen.

– Jag har inte hört något om allvarligare personskador, utan lindrigare skador vad vi vet än så länge. Men vi har inte säkrat området än, så vi vet inte med säkerhet hur det är med skadeläget.

Räddningstjänsten är på plats med fem enheter och polisen har flera patruller på plats. Nationella bombskyddet är på väg till platsen.

Flera kvarter har spärrats av runt explosionsplatsen. Avspärrningarna gäller från Nygatan/Strandgatan, till Repslagaregatan, Linnégatan samt från Drottningrondellen.

– Den primära uppgiften nu är att säkra platsen och få bort skadade personer, säger Åsa Willsund.

15 ambulanser på platsen

Universitetssjukhuset i Linköping har gått upp i förstärkningsläge med anledning av händelsen.

– Jag kan just nu inte säga något om skadeläget. Men US har gått upp i förstärkningsläge och särskild sjukvårdsledning är upprättad, säger Bodil Knuthammar, pressekreterare på Region Östergötland, till Östgöta Correspondenten.

”Förstärkningsläge” är den näst allvarligaste nivån . Den lägre nivån kallas ”stabsläge” och den högsta ”katastrofläge”, skriver tidningen.

Sofie Schmidt, teamledare på SOS Alarm säger att de har skickat ungefär 15 ambulanser till platsen. Ännu så länge ska ingen person ha förts från platsen till sjukhus.

Räddningstjänst och ambulanser har upprättat en uppsamlingsplats för skadade personer, uppger polisen.

Bilder inifrån en av lägenheterna i området. Foto: Jens Svensson Bilder inifrån en av lägenheterna i området. Foto: Jens Svensson Bilder inifrån en av lägenheterna i området. Foto: Jens Svensson Bilder inifrån en av lägenheterna i området. Foto: Jens Svensson Trasiga balkonger efter explosionen. Foto: Åsa Tåhlin Många personer har samlats ute på gatan. Foto: Åsa Tåhlin Flera fönsterrutor på byggnaden är krossade. Foto: LÄSARBILD Det finns uppgifter om lindrigare personskador. Foto: LÄSARBILD Föregående Nästa 1 / 8 Stäng fullskärmsläge

Explosion i Linköping: ”Smällde till rejält”

Owe Gewecke som bor i närheten säger:

– Det var så att det skakade i hela kåken. Jag lättade en halvmeter, säger han och fortsätter:

– Balkongerna som ligger närmast är helt söndertrasade.

En annan som bor i närheten är Tim. Han stod på balkongen och hörde smällen, men såg inget.

– Det small så utav helvete. Det är bara glas på gatorna och i huset där det smällt har rutorna tryckts in. Det har kommit fler och fler ambulanser, jag vet inte riktigt hur allvarligt det är, säger han.

Julia bor i närheten av explosion. Foto: Privat

Julia, 24, bor några hus bort från explosionen. Hon satt vid köksbordet när hon hörde en väldigt kraftig smäll.

– Det smällde till rejält. Jag kollade upp och såg att det rök en bit bort. Så gick jag ut och kikade lite men de har spärrat av här. Det är en hel del räddningstjänst. De försöker nog bara få utrymme att göra sitt arbete, säger hon.

Julia berättar att hon upplever det hela som väldigt obehagligt.

– Jag blev väldigt rädd. Det var en jättekraftig smäll, man blir orolig när huset skakar så mycket, säger hon.

Marcus Andersson bor i grannhuset.

– Jag hörde smällen, jag satt på jobbet. Det är några kilometer bort, så det var en jävla smäll. Sedan började det hagla in sms där folk frågade om jag lever. Nu försöker jag komma in i mitt hus men polisen släpper inte in mig. Det myllrar av uttryckningsfordon här.

Polisen vet ännu inte vad som har exploderat.

Vet du mer om händelsen? • Kontakta Expressen på 71717@expressen.se eller skicka SMS/MMS till 71717 • Här kan du läsa mer om hur du tipsar Expressen. Visa mer Visa mindre

Texten uppdateras.