Experternas varning: IS kan komma tillbaka

Även om Islamiska staten (IS) i allt väsentligt är besegrad militärt i Syrien och Irak är hotet från terrorgruppen inte borta, konstaterar Must i sin årsrapport.

– De har fortfarande både viljan och avsikten och många av dem som organiserade sig inom kalifatet finns fortfarande kvar. Många har samma avsikter och samma förmågor så man får inte slappna av och tänka att nu är det här löst, säger Gunnar Karlson.

– De kan ha en förmåga att komma tillbaka.

Sannolikt sker det i så fall i områden där stater i praktiken saknar makt och inflytande. Exempelvis försökte terrorgruppen för några år sedan skaffa sig fotfäste i det sönderslitna Libyen. Etableringsförsök har också skett på den våldsdrabbade Sinaihalvön i Egypten.

"Saknas inte områden"

– Det är en av de saker som alla världens underrättelsetjänster letar efter just nu – ser vi någon tanke hos Daesh (läs IS) eller al-Qaida att etablera en säker bas någonstans i världen? Vi ser inget sådant just nu, men tyvärr saknas det inte områden i vår värld där staterna har liten territoriell kontroll och där möjligheten skulle finnas, säger Gunnar Karlson.

Han syftar bland annat på länder i Mellanöstern och norra Afrika där regeringarna inte har fullständig kontroll.

Samtidigt består hotet från IS mot Europa och Sverige. Förra året minskade visserligen antalet terrorattacker med islamistisk motivbild i Europa. Men terrorhotnivåerna i Europa ligger kvar på höga nivåer och 2018 avvärjdes "ett betydande antal" attentatsförsök, enligt Must.

TT: Har ni varit inblandade i det?

– Det är klart att det vore väldigt roligt att kunna säga att exakt den där pusselbiten ledde till den spektakulära åtgärden. Men tyvärr fungerar det oftast inte så, utan det handlar mer om ett mödosamt uppbyggande av kunskapsbasen som leder till att man förstår bättre, vet var man ska leta och så småningom kan vidta åtgärder, säger Mustchefen.

Rör sig emellan

Misstänkta IS-terrorister som vill återvända till Sverige har pekats ut som ett stort hot mot säkerheten. Omkring 100 svenska IS-anhängare bedöms i dag finnas kvar i konfliktzonen och det är Must som samlar in information om hur hotet från dem ser ut.

– Det är något vi arbetar med, men exakt vad vi vet är ingenting jag kan berätta, säger Gunnar Karlson.

TT: Har ni förhört tillfångatagna IS-svenskar på plats?

– Vilka metoder vi använder talar jag aldrig om så det gör jag inte i det här fallet heller, säger han.

Mustchefen varnar också för att ensidigt fokusera på IS. I bakgrunden har al-Qaida fortsatt att verka och gränserna mellan grupperna är inte alltid helt skarpa.

– Vi ser hur både individer och grupper kan röra sig mellan det ena och det andra, lite beroende på strukturerna, var man tror att man kan få stöd eller var man känner att det finns störst möjligheter till framgång, säger han.

Gunnar Karlson utesluter inte att det i framtiden kan uppstå helt nya konstellationer.

– De är väldigt flexibla och ett skäl till det är att de vill göra livet svårt för sådana som oss.