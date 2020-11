Under SVT:s ”Aktuellt” på torsdagskvällen berättade infektionsläkaren Fredrik Sund att Sverige borde stänga ner för att få bukt på coronasmittan.

Han menar att den ökade smittspridningen under den senaste tiden kräver hårda tag.

– Vi har sett de här veckorna att restriktionerna inte efterlevs. Med en sån här smittspridning som håller på och sker … det är snarare så att vi och resten av Sverige nästan befinner oss i fritt fall. Då tycker jag att vi måste gå in med kraftfullare rekommendationer och restriktioner. Jag tycker nu att det börjat bli dags för nedstängning av samhället här och där i Sverige, sa Fredrik Sund i ”Aktuellt”.

Expressen har därför frågat sju andra läkare och professorer om ämnet och fått splittrade svar.

”Ska inte drabbas onödigt hårt”

Att införa skarpare och tydligare restriktioner är något som Anders Vahlne – professor emeritus i klinisk virologi på Karolinska institutet – håller med om.

– Att stänga ner är att ta i men det finns åtgärder som vi verkligen behöver göra. Framför allt borde vi införa munskydd som bevisligen har effekt. Det är visat i ett stort antal studier att det har effekt. Nu när smittan är på väg uppåt i Sverige måste vi göra allt för att bryta den kedjan, säger Anders Vahlne.

Han tycker även att vissa verksamheter ska stängas ner där smittan har stor risk för att spridas.

– Man skulle kunna införa att pubar nu stängs. Det är trånga miljöer där folk dricker alkohol och ljudnivån är hög och folk pratar med varandra nära. Vi behöver göra restriktioner där vi vet att det har effekt, säger Anders Vahlne.

Foto: JESSICA GOW / TT NYHETSBYRÅN

”Inför obligatoriskt munskydd”

Det är något som virologen Lena Einhorn håller med om.

– När det gäller exakt vilka åtgärder som ska införas så finns det olika vägar att gå och jag vill inte yttra mig i om just nedstängning är det mest adekvata. Jag tror Fredrik Sund har rätt att det kommer bli nödvändigt om man inte sätter in hårdare restriktioner omedelbart, säger hon.

Hon fortsätter.

– Jag tycker att man absolut måste införa obligatoriskt munskydd i alla offentliga inomhusmiljöer och inom vård och omsorg, säger Lena Einhorn.

Foto: KI / KI

Vill stänga pubar

Däremot tycker Annika Ersson, tillförordnad smittskyddsläkare i region Jämtland och Härjedalen, att en nationell nedstängning inte är nödvändig i nukäget.

– Jag tänker att situationen ser väldigt olika ut runtom i landet. Jag ser att det finns stor poäng med att anpassa de restriktioner som finns i olika delar av landet. Men jag anser att regioner inte ska behöva drabbas onödigt hårt om det verkligen, verkligen inte behövs, säger hon.

Hon förklarar att smittan kommer leva i Sverige lång tid framöver.

– Det behövs åtgärder som går att hålla i under lång tid som man även kan skärpa när det behövs. Uppsala exempelvis är under väldigt pressat läge just nu men om jag ittar på vår region så, för mig, känns det som en nedstängning skulle vara ett onödigt drastiskt verktyg, säger Annika Ersson.

Johan Giesecke är före detta statsepidemiolog i Sverige. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Vill hålla fast vid svenska modellen

Att införa hårdare restriktioner och stänga ner landet tycker inte före detta statsepidemiolog Johan Giesecke är en bra idé.

– Jag tycker inte man ska stänga ner Sverige, jag tycker att man ska hålla fast vid den modell som Sverige har haft hela tiden. Det har varit en bra strategi, säger han.

Staffan Sylvan är tidigare smittskyddsläkare i Uppsala och han tycker inte heller att en nedstängning av Sverige är nödvändig. Han förklarar att en total nedstängning av ett land, även kallat ”lockdown”, bevisligen inte har funkat.

– Vi har sett under våren hur metoden med lockdown använts i andra länder. Där han man på nytt en kraftfull spridning av infektionen så jag tror inte att lockdown är vägen fram, säger han.

Foto: Ulf Sirborn / Karolinska institutet

”Extremt oroväckande”

Joakim Dillner är professor i infektionsepidemiologi på Karolinska institutet. Han tycker att smittospridningen i Sverige är oroväckande.

– Nu ser vi en drastisk och extremt oroväckande ökning av epidemin och kraftiga åtgärder är absolut motiverade. Läget just nu är allvarligt men jag uppfattar ändå att det var ännu värre i våras men vi visste bara inte om det.

Han fortsätter.

– Det är väldigt viktigt att vi fortsätter med den linje som Sverige har varit väldigt duktig på. Man gör åtgärder som visar att de har effekt, säger Joakim Dillner.

Expressen har sökt Folkhälsomyndigheten för en kommentar.

