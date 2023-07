SD-politikern Kent Ekeroths sajt Samnytt har samarbetat med blufföretag och publicerat bedrägeriannonser under flera år.

Under flera år har den högerpopulistiska sajten Samnytt publicerat falska annonser som utnyttjar kända personer för att lura in offer till investeringsbedrägerier.

Trots att bluffarna varit välkända och trots att sajtens egna läsare hört av sig och varnat för bluffarna stoppade Samnytt inte annonserna.

Expressen har i ett internationellt samarbete med ProPublica i USA, journalistorganisationen The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP och Papertrail Media i Tyskland granskat en falsk annonsbyrå som via sitt nätverk försett högerpopulistiska sajter runtom i världen med bluffannonser.

Adstyle påstår sig vara ett amerikanskt företag registrerat i Delaware och med kontor i Boca Raton, Florida – men granskningen har visat att bolaget i själva verket inte existerar. Expressen lyckades spåra de ansvariga till en liten by i Italien.

En av de svenska kändisar som förekommit i de falska annonserna är tidigare nyhetsankaret Claes Elfsberg. Han gick ut redan 2019 och varnade för bluffen men förekom i Adstyles annonser fram till maj i år. Under perioden november 2022 till maj 2023 dokumenterade Expressen regelbundet annonserna på Samnytt.

Men kort efter att vi konfronterat Adstyle i Italien försvann annonserna från sajten och i källkoden för Samnytt är spåren efter Adstyle nu borta.

Expressen har visat annonserna på Samnytt för tidigare chefsåklagaren Stefan Lundberg som under många år arbetade på Ekobrottsmyndigheten. Nu arbetar han brottsförebyggande på Nationellt bedrägericentrum, NBC som är en del av Polisens nationella operativa avdelning, NOA.

– Det är ett försök till bedrägeri, för här utlovar man ju ersättning om man nappar på det här erbjudandet. Det är en form av investeringsbedrägeri helt enkelt, säger Stefan Lundberg.

Hur ser ansvaret ut för för den som publicerar de här annonserna?

– Ja, skulle den här plattformen vara medveten om att det är ett bedrägeri man publicerar, då kan det bli aktuellt med straffrättsligt ansvar antingen som gärningsman eller medhjälpare beroende på vilken delaktighet och insyn man har i brottsplanen. Att det rör en annons i en tryckt skrift förändrar ej rättsläget på något avgörande sätt.

– Och det borde ju vara känt för alla att det rör sig om bedrägerier. Och pågår det här under så lång tid så måste man ju fråga sig vad de som är ansvariga för plattformen tänker, att man fortsätter med samma typ av annonser. Det verkar ju minst sagt uppseendeväckande tycker jag.

Finns det något läge där de skulle hävda att de inte kände till det här?

– Nej, det betraktar jag som uteslutet, det har pågått så länge, flera flera år, och det är allmänt känt.

Expressens granskning har kunnat spåra Adstyles annonser på Samnytt till åtminstone början på 2020. Redan för tre år sedan började Samnytts läsare höra av sig i kommentarsfälten på sajten och varnade för bluffannonserna.

”Många som blivit lurade”

Läsarnas reaktioner för tre år sedan:



”Ta bort bluff annonserna om alla dessa drabbade kändisar. DET ÄR BARA BLUFF OCH BÅG. Satsar du pengar där är du snart fattig. Annsörerna är för det mesta från det gamla östblocket.”



”Ni som ser annonserna om Kinnaman och andra kändisar, se upp det är öststatsbondfångare som driver detta. Jag har haft brevväxling med många liksom mig som blivit lurade. SE UPP” ”Bluff och båg”

Läsarnas reaktioner för två år sedan:



”Zlatan tjänar miljoner på bitcoin och vill tala om för dig hur man gör.. Är det bara bluff och båg”



”Varför vill Samnytt lura sina läsare genom att göra reklam för kryptovalutor. Och varför Elfsberg säljer sig är lika dåligt som när sossen Bodström gjorde reklam för ett bluffbolag som sålde PPM” ”Seriöst ta bort bluffannonserna”

Läsarnas reaktioner för nio månader sedan:



”Seriöst Samnytt ta bort de här bluff annonserna från er hemsida ”Stefan Persson, Alexander Bard, Dan Bilzerian krypto hål storbankerna rädda investera nu bla bla. Det finns godtrogna Svenska pensionärer som går denna skot och blir av mid hela sitt sparkapital.. /// det är inget ni skall hjälpa till med. ni får söka funding på annat håll. Detta är inte vad Sverigevänner gör” ”Mycket tjatigt”

Läsarnas reaktioner för sju månader sedan:



”Det börjar bli mycket väl tjatigt med herr Bard. är han en så god sponsor så vi inte kan få slippa honom?”



”Och Kinnaman…”



”Även alla andra bitcoin stollar”

Även Jan Olsson, kriminalkommissarie vid Nationellt IT-brottscentrum som är en del av NOA, säger att det är helt uppenbart att annonserna är bedrägerier.

– Det här är med i skolboken över bedrägerier, det kan inte någon ha missat. Tyvärr så är det några individer som ändå går på det här och det är det som är så hemskt att de förlorar sina pengar på det här sättet. Det här är uppenbara bedrägerier och som är grova eftersom de är världsomfattande, säger Jan Olsson.

– Det finns ingen människa, speciellt inte om man ger ut en tidning, som inte känner till att det här är bedrägeri. Och skulle det vara uppsåtligt, att man släpper igenom sådana här annonser, då tangerar det medhjälp till de här brotten.

– Jag kan svårligen se att de inte skulle känna till det, säger Jan Olsson.

Även om Samnytt skulle hävda att de inte kände till att annonserna som syntes på deras sajt gång efter gång var en del i ett bedrägeri så skulle man ändå kunna bli juridiskt ansvarig. Detta enligt det som kallas likgiltighetsuppsåt.

– Det går inte utesluta att ett likgiltighetsuppsåt ändå föreligger. Jag kan inte säga mer här och nu utan att sätta mig in mer i just det här ärendet.

– Men skulle det komma in en sådan anmälan. Då skulle ju naturligtvis en förundersökning inledas för att utröna det och en åklagare får i slutänden se om det räcker för ett åtal, säger Jan Olsson.

Byråchef Daniel Kjellgren hos Justitiekanslern, som är den myndighet som prövar tryck- och yttrandefrihetsbrott enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, säger att just bedrägeri som sker genom tryckt skrift eller genom grundlagsskyddade databaser inte är ett sådant brott som omfattas av deras prövning.

– Annonsen kan då inte åberopa tryck- eller yttrandefrihetsrättsligt skydd, så då är det fritt fram enligt allmän lag att väcka åtal och åberopa annonsen som ett led i den brottsliga verksamheten, säger han.

Nils Funcke, journalist och expert på yttrande- och tryckfrihet säger att den ansvarige utgivarens ansvar för en annons upphör om det inte tydligt framgår att det är ett brott det handlar om.

– Ansvaret upphör i den stund det är så kryptiskt eller oklart formulerat att det inte uppenbart syns när man tittar på annonserna att det är något brottsligt. Utgivaren måste vara medveten om att det är brottsligt, säger Nils Funcke.

Men skulle det vara känt att det handlar om bedrägerier på annat sätt så kan det ändå bli tal om svar.

– Låt oss att säga att de här annonserna är så slugt formulerade så att det inte framgår att det är bedrägerier det handlar, men att utgivaren på annat sätt får klart för sig att det handlar om bedrägerier då menar jag att det rekvisitet är uppfyllt för då har han ju haft vetskap om att det är bedrägerier även om det inte syns direkt på annonsen.

– Det kan ju vara klagomål till ARN eller att läsare hör av sig och menar att de blivit bedragna och då ligger det på utgivaren att fördjupa sig i det och se vad det är för annonser som han tagit in, säger Funcke.

– Det finns ingen fredad zon för en utgivare i den stund han är medveten om att det här är en brottslig gärning som han då medvetet sprider vidare, då kan han eller hon bli straffrättsligt ansvarig enligt vanlig lag.

Källkoden för Samnytt visar att Adstyle hade flera fasta positioner på första sidan för sina annonser. Direkt under den första nyhetsartikeln, i spalten till höger och även längre ned på sidan och inne i artiklarna. Adstyle var vid sidan om annonser för kasinon de enda annonsörerna på Samnytt.

– Det bör ju vara ganska dyrt med tanke på att det är en framträdande annonsplats och rimligen tyder det väl också på att man får in rätt mycket pengar där, det måste ge en payoff, säger Stefan Lundberg.

Samnytt är en av Sveriges största alternativsajt, grundad av SD-politikern Kent Ekeroth. Verksamheten drivs av ”Föreningen för Sverigevänliga intressen” där Kent Ekeroth är verkställande direktör. Sajten är en förlängning av Kent Ekeroths tidigare projekt som Avpixlat och Politiskt Inkorrekt och har uppmärksammats för flera skandaler. En av sajtens tidigare medarbetare och chefredaktör, Egor Putilov, nekades pressackreditering till Sveriges riksdag på grund av sina kontakter med rysk underrättelsetjänst. Nyligen dömdes den nuvarande chefredaktören Mats Dagerlind till villkorligt fängelse och dagsböter för grovt förtal.

Utöver annonserna från Adstyle hittar Expressen också en artikel på Samnytt som länkar direkt till ett bitcoinbedrägeri. Artikeln publicerades i februari i år under rubriken ”Partners” och som författare står ”Redaktionen”.

Artikeln ger tips och råd hur man ska handla med Bitcoin för att lyckas och länkar sedan till en portal för kryptohandel. När vi registrerar oss där länkas vi vidare till en tradingplattform där ett konto skapats i vårt namn och vi uppmanas sätta in pengar. De påstår i chatten att de har licens i Tyskland men något sådant bolag finns inte och det är minst sagt svårt att få grepp om var i världen företaget befinner sig. På ett ställe uppges att det är lagarna i den lilla önationen Saint Lucia som reglerar avtal. På en annan anges en adress i Singapore och skatteregistreringsnumret leder till Bulgarien.

Kriminalkommissarie Jan Olsson, som arbetat med bedrägerier i över 30 år, säger att polismyndigheten har en stark rekommendation:

– Ser man den här typen av annonser där någon kändis ska ha råkat försagt sig eller liknande ska man definitivt, hundraprocentigt, undvika den som pesten, för det är bedrägeri. Det är ganska enkelt.

Att en nyhetssajt publicerat annonserna gång efter gång och dessutom publicerat redaktionella texter som länkar till bedrägerierna tycker han är ”ytterst märkligt”

– De måste vara medvetna om att det här är bedrägeri. Och hela upplägget är ju märkligt. De förlorar i förtroende från sina läsare, eftersom läsarna som också gör som redaktionen säger, blir av med sina pengar, säger Jan Olsson.

Kent Ekeroth har inte svarat på våra frågor. Mats Dagerlind, ansvarig utgivare för Samnytt skriver i en kommentar att innehållet i annonser inte varit under deras kontroll.

”Vi har delegerat allt som har med annonser att göra till en extern aktör som för vår räkning testat ett antal olika annonsnätverk för programmatisk reklam. Av det skälet kan vi inte kommentera eller bemöta några påståenden eller uppgifter.”

”Samnytt har på grund av politisk förföljelse från etablissemanget i Sverige blivit blockerade från att använda de mer etablerade annonsbörserna varför vi har blivit hänvisade till testa andra former av programmatisk reklam (reklam vars innehåll det annonssäljande mediet, i det här fallet vi, inte har kontroll över)”, skriver ansvarige utgivaren Mats Dagerlind.

