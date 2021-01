Experterna: Öka analystakten – för att upptäcka mutationer

Sverige har upptäckt 55 fall av den nya muterade brittiska varianten av coronaviruset. Två fall av den sydafrikanska varianten. Detta enligt statistik som myndigheten publicerar varje tisdag.

– Men det finns förmodligen fler fall, berättade Anders Tegnell, statsepidemiolog på tisdagens pressträff.

Att man inte vet beror bland annat på att man inte analyserar samtliga positiva provsvar. Vid årsskiftet genomgick en procent av alla positiva provsvar så kallad helgenomsekvensering – en analys som kartlägger virusets beståndsdelar, något som Vetenskapsradion rapporterade om den åttonde januari.

– Det är viktigt att sekvensera positiva prover för att få en uppfattning om vilka genetiska varianter som cirkulerar i samhället. Ju mer du sekvenserar, desto bättre bild får du. Sekvenserar du en liten andel, så får du så klart du en sämre uppfattning om vilka varianter som cirkulerar, säger Joakim Esbjörnsson-Klemendz, docent i virologi vid Lunds universitet.

Upptäcka nya mutationer

Joakim Esbjörnsson-Klemendz och flera experter vill nu att Folkhälsomyndigheten ökar takten för de så kallade helgenomsekvenseringarna.

– En anledning att sekvensera mycket är att upptäcka och övervaka nya mutationer som kan uppstå, vilka potentiellt sett kan vara kopplade till snabbare smittspridning, säger han.

Världshälsoorganisationen WHO uppmanade strax före årsskiftet också sina medlemsländer att utöka helgenomsekvenseringarna till följd av mutationerna.

En annan faktor som spelar in är att en utökad analyskapacitet skulle förbättra möjligheten att upptäcka avvikelser under vaccineringarna.

– Det handlar om att i ett tidigt skede kunna hitta nya varianter, som kan ha en viss resistens. Det finns inga sådana indikationer i dag, men det är viktigt att kunna övervaka det, säger Joakim Esbjörnsson-Klemendz.

Esbjörnsson-Klemendz vill se att den svenska nivån av sekvenseringar överstiger 10 procent och lyfter att det annars finns en risk att man missar när det uppstår samhällsspridning av en potentiellt smittsammare variant.

Han får medhåll av Jan Albert, professor vid Karolinska institutet, som tidigare i veckan sa till Ekot att det nu är bråttom att öka kapaciteten.

– Det räcker med att vi får mer driv i spridningen för att det ska vara ett problem. Vi har ju en sjukvård som är lite grann på gränsen till vad den klarar av, och får vi mer smittspridning på grund av en ny variant så är det inget bra, inget bra alls.

Danmark analyserar tio gånger fler prov

I jämförelse med övriga Norden ligger Sverige efter i arbetet med helgenomsekvenseringar.

Danmark har lyfts fram som ett internationellt föredöme i frågan om helgenomsekvenseringar, något som Reuters rapporterade om i julas.

Landet sekvenserade ungefär elva procent i slutet av december, och andelen har därefter utökats. Landet har också påträffat betydligt fler fall den muterade virusvarianten från Storbritannien än Sverige: 464 fall, enligt siffror som presenterades under dagen, skriver BT.

Island har under pandemin valt att analysera vartenda positivt provsvar. Och man håller en takt på 100 procent, berättar Kjartan Hreinn Njálsson, vice hälsodirektör vid Islands hälsostyrelse.

”Vi insåg tidigt att genomsekvensering skulle bli en viktig faktor i smittspårningen. Och det har visat sig extremt värdefullt”, skriver han i en kommentar.

Annika Linde, före detta statsepidemiolog, delar bilden av att sekvenseringar är viktiga, men tycker att det är orättvist att jämföra Islands arbete med det svenska.

– Island är väldigt speciellt. De började tidigt med DNA-analyser för att kartlägga sin befolkning. De hade mycket stora resurser att kunna ställa om när pandemin kom, säger hon.

Island analyserar allt

I grannlandet Norge testar man i nuläget cirka 120 000 till 150 000 personer i veckan, varav ungefär 2,5 positiva är positiva. Norska Folkhelseinstitutt genomför i nuläget helgenomsekvensering i cirka fem procent av samtliga positiva provsvar.

– Hittills har vi upptäckt 33 fall av den muterade varianten från Storbritannien och vi har ett från Sydafrika. Alla som vi har upptäckt har haft reseanamnes och har varit i karantän. Vi tror därför inte att smittan spridit sig, men vi utökar den generella testningen nu och ökar analyserna för att fånga mutationerna, berättade Frode Forland, smittskyddsdirektör på på norska Folkehelseinstituttet, tidigare i veckan.

Resenärer som kommer från alla rödlistade länder skall vara i karantän i 10 dagar, och alla resenärer testas nu på gränsen. Positiva prover från alla resenärer som kommer från Storbritannien eller Sydafrika går till helgenomsekvensering.

Norska Folkhelseinsitutet ska nu öka insatserna för att upptäcka de muterade varianterna snabbare.

– Det är en resurskrävande insats att analysera hela genomet. Vi har därför satt upp särskilda analyser för att hitta de särskilda mutationerna. Det går fortare och då kan man använda det snabbt i smittspårningen, säger Forland.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, den finska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, meddelar att landet hittills helgenomsekvenserat cirka 1 600 provsvar. THL kan inte ange hur stor andel det är av de totala positiva provsvaren, men givet att landet hade 40 722 fall på onsdagen, uppgår andelen till åtminstone 3,9 procent.

FHM ska utöka takten

Folkhälsomyndigheten har tidigare aviserat att myndigheten ska utöka andelen sekvenseringar till tio procent, vilket Sveriges Radio rapporterat om. Dels kommer myndigheten utföra fler analyser på nationell nivå, dels kommer regionerna att göra det.

Folkhälsomyndigheten utför även särskilda tester, likt de som görs i Norge, för att hitta den brittiska mutationen. I nuläget genomförs de på drygt 12 procent av alla positiva PCR-prov.

Statsepidemiolog Anders Tegnell berättade också på tisdagens presskonferens att man nu ska utöka takten.

– Det är först nu med den brittiska varianten, och någon till, som det blivit en stor fråga. Det är först nu när vi har ett vaccin som det kommer spela en klart tydlig roll. Det finns inga hinder, förutom att man måste ställa om vissa verksamheter och få in personal, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndighetens presstjänst återupprepar också i ett mejlsvar att planen är att regionerna också ska komma i gång med sekvensering på regional nivå.

”Utöver detta kommer Folkhälsomyndigheten på nationell nivå nu i samband med att vaccinationerna kommer igång i enlighet med ECDCs rekommendation om att öka omfattningen av sekvensering”, skriver man vidare.

Man skriver också:

”Utifrån det stickprov som har sekvenserats under 2020 är målet att identifiera de varianter som dominerar av antalet fall under ett år. Utifrån den sekvensering som pågår och vidare kommer att utföras under 2021 är målsättningen att förutom identifikation av de dominerande varianterna, ha en djupare övervakning av varianter med lägre frekvens bland proverna.”

Siffror – helgenomsekvensering Prov från fall med resehistorik, eller nära kontakt med sådant fall, till riskland (för närvarande Storbritannien och Sydafrika). Totalt sekvenserade prov tagna vecka 51 till och med vecka 1: 48. Slumpvisa prov från fall med covid-19 som skickas in från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier för allmän sekvensövervakning. Totalt sekvenserade prov tagna vecka 51 till och med vecka 1: 472. Prov från fall med covid-19 där den diagnostiska PCR-analysen signalerat för möjlig förekomst av de genetiska förändringar som bland annat förekommer i den brittiska varianten VOC202012/01 (lineage B.1.1.7). Så kallade Spike Gene Target Failure (SGTF)-prov. Totalt sekvenserade SGTF-positiva prov tagna vecka 51 till och med vecka 1: 185. Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

LÄS MER: Kritik efter beskedet om gymnasieskolan