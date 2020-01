Experter tror inte Iran-krig garanterar Trumps omval

Donald Trump anklagade i en intervju för nio år sedan dåvarande presidenten Barack Obama för att planera att starta krig mot Iran som en strategi för att bli omvald.

– Vår president kommer att starta ett krig mot Iran eftersom han helt saknar förmågan att förhandla. Han är svag och ineffektiv. Så det enda sättet som han tror han kan bli omvald är genom att starta ett krig mot Iran, sade Trump i en intervju 2011 som Washington Post har publicerat på Twitter.

De kommande tre åren upprepade den amerikanske presidenten detta i en rad tweets.

”Obama kommer att attackera Iran inom en snar framtid eftersom det kommer att hjälpa honom att vinna valet”, skrev Trump den 14 november 2011.

”För att bli vald kommer Obama att starta krig med Irak”, skrev han den 29 november 2011.

Han skrev tweets med liknande innehåll bland annat den 9 oktober 2012, 22 oktober 2012, 16 september 2013 och 25 september 2013.

Förtroendet stiger – men effekten är ofta kortvarig

De politiska experterna Cindy Kam och Jennifer Ramos har studerat det påstådda ”rally around the flag”-fenomenet, att USA sluter upp kring sin president i krigstider. Och visst stämmer det – men under speciella omständigheter.

– När USA är hotat visar patriotismen sig i att förtroendesiffrorna för presidenten stiger kraftigt, säger Cindy Kam till Vox.

Efter 9/11 steg förtroendesiffrorna för dåvarande presidenten George W. Bush till 90 procent. Även John F. Kennedy (Kubakrisen 1962), Jimmy Carter (gisslankrisen i Iran 1979) och George Bush den äldre (Gulf-kriget 1991) upplevde kraftiga lyft – men de var inte särskilt långvariga.

– Till och med 9/11, som var massivt i hur det skakade landet, hade en relativt kortvarig effekt som upphörde när demokrater och media blev mer kritisk kring USA:s agerande efter attackerna, diskussionen kring massförstörelsevapen, när rättfärdigandet kring att starta ett krig kollapsade. Då märktes det i opinionen också, säger Cindy Kam om förtroendesiffrorna för presidenten.

”Jag tror inte att Trumps popularitet kommer att rusa i höjden”

Historiskt sett har ”rally around the flag”-effekten varit beroende av en tydlig mediabild av vad som händer i konflikten och vem som är ansvarig – något som i princip är omöjligt i det moderna samhället enligt Cindy Kam.

– Teknologin har förändrat flödet och källorna som människor hämtar information från, det är så spritt och motsägelsefullt att media inte längre ensam formar opinionen vilket brukade vara fallet, säger Cindy Kam.

Hon tror inte att konflikten med Iran kommer att gynna Donald Trump nämnvärt i opinionen.

– Jag tror inte att Trumps popularitet kommer att rusa i höjden eftersom debatten är så hopplöst polariserad. Beroende på var du hamnar på internet kan du likaväl läsa att ”eftersom Iran är ett hot mot landet var attacken nödvändig” som ”det var ett vårdslöst politiskt beslut”, säger Cindy Kam.

Majoritet av väljarna negativ till hur Trump hanterar konflikten Reuters/Ipsos genomförde mitt i konflikten en väljarundersökning i USA. Den 6–7 januari fick 1 115 röstberättigade amerikaner bland annat svara på frågan ”Hur tycker du att Donald Trump hanterar Iran-konflikten?” Så här blev svaren: Starkt positiv: 21% Till viss del positiv: 9% Lutar mot att vara positiv: 7% Lutar mot att vara negativ: 8% Till viss del negativ: 7% Starkt negativ: 39% Vet inte: 9% Visa mer Visa mindre

