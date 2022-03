Experter: Stor attack på Kiev inom dagar

Rysslands invasion av Ukraina har varit kaotisk. Den enorma konvoj – eller den stora mängd trupper – som tågat mot Kiev har stått still ett par mil nordväst om huvudstaden i en vecka.

Logistiska problem – med framför allt bränsle men också med mat – har antagits vara orsaken. Nu tror bedömare att invasionsstyrkorna börjat få ordning på problemen – och att en stor attack mot Kiev kan komma inom några få dagar.

Den inflytelserika, Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin bedömning på tisdagen att ”ryska styrkor koncentrerats i Kievs östra, nordvästra och västra utkanter för ett frontalangrepp på Kiev inom 24 till 96 timmar.”

Svårt att samla konventionella styrkor

Rapporterna om att styrkor från den tjetjenska ledaren Ramazan Kadyrov, det ryska nationalgardet Rosgvardia och den privata Wagnergruppen befinner sig väster om Kiev indikerar dock, enligt ISW, att Ryssland fortfarande har svårt att samla tillräckligt med konventionella styrkor.

På måndagen skrev de också att Ryssland fått fram förnödenheter och förstärkningar, samt att artilleri-, luft- och robotattacker både syftade till att försvaga och skrämma försvaret inför ett angrepp. ”Om ryska trupper lyckats återförsörja, omorganisera och planera samordnade operationer.. kan de bli mer framgångsrika denna gång”.

Michael Kofman, på tankesmedjan CNA, har varit frågande till hur Ryssland planerat sin insats.

– Styrkornas användning har varit helt irrationell, förberedelserna för ett riktigt krig nästan obefintliga och moralen otroligt låg, eftersom de uppenbarligen inte fått veta att de skulle skickas in till en sådan kamp, sa han häromdagen till NY Times.

Men på en tillställning med en annan tankesmedja sa Kofman, enligt the Guardian, att de logistiska problemen var överdrivna – och att arméer ofta fick lära sig att lösa problem den svåra vägen.

Oroliga för ännu brutalare attacker

I Kiev är man orolig för hur den ryska attacken kommer att se ut efter det tuffa motstånd Ryssland mött.

– Om de vill ta över Ukraina, vet de nu att de inte kommer att kunna styra det. När jag ser hur de agerar, bryr de sig inte om det alls. De kan inte ockupera det här landet, så nu kommer de försöka att förstöra det, säger Oleksandr Danylyuk, tidigare minister som nu hjälper till att organisera Kievs försvar, till NBC News.

