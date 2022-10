Expressen kunde i tisdags publicera filmer på en av de söndersprängda gasledningarna på Östersjöns botten. Videodokumentationen har sedan dess uppmärksammats över hela världen i tusentals artiklar och tv-inslag.

Militära experter har också analyserat bilderna på det trasiga röret för att försöka ge en bild av hur sabotaget kan ha gått till.

Författaren och tidigare elitsoldaten Chuck Pfarrer tjänstgjorde i många år som operatör och befäl i den amerikanska specialstyrkan Seal Team Six. Ett av de uppdrag som gruppen ofta övade på – och utförde – var just sabotage i olika former. Efter att ha sett bilderna säger Chuck Pfarrer att mycket tyder på att sabotaget genomfördes av en grupp dykare som placerat sprängmedel ovanpå röret i en halvcirkel.

Grafik som Chuck Pfarrer publicerade på Twitter efter att han sett Expressens bilder. Vattnet i Östersjön är grumligt, men på nära håll syns det tydligt hur metallen och betongen brutits sönder. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Laddningarna har i så fall legat direkt mot rörets yta för att fokusera sprängkraften rakt nedåt – vilket förstärkts av vattentrycket.

”En miljondollaroperation”

– Det är standardförfarande som vi övat på många gånger, det kan ge ett väldigt rent och fint snitt nästan som om man skurit av det, säger Chuck Pfarrer.

– Vi kan beräkna sprängladdningen med exakt precision och exempelvis spränga en dörr och se till att personer innanför den inte kommer till skada.

Bild tagen direkt in i röret.

Om det är tillvägagångssättet har de ansvariga haft tillgång till alla data om gasledningens dimension, form och hållfasthet och därefter prefabricerat laddningar i exakt rätt form för att applicera ovanpå, enligt Pfarrer.

Han beskriver sabotaget mot Nord Stream som en ”miljondollaroperation”. Det vill säga ett mycket avancerat militärt uppdrag som krävt stora resurser och teknologi.

– Det smalnar av gruppen av potentiella genomförare. Jag tycker att det går att slå fast att det är en stat som ligger bakom, inte en terrorgrupp.

Men även om det är ett land som ligger bakom så är det enligt Pfarrers erfarenhet bara en liten grupp som vet exakt vad som hänt.

– Det är inte ens troligt att ubåtsbesättningen som transporterat dit truppen har känt till själva uppdraget.

Expressens team på plats i södra östersjön under filmningen av Nord Streams sprängda gasledning. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Utan hänsyn till risk

Enligt Chuck Pfarrer har sprängladdningarna sannolikt varit tidsinställda och sabotörerna har befunnit sig många mil från platsen vid detonationerna.

– Det innebär också att man inte tagit hänsyn till risken att civil sjöfart skadas. Om en mindre fiskebåt befunnit sig i området hade den kunnat skadas eller helt förlorat sin flytkraft av explosionen och gasen som strömmar upp.

– Jag har själv aldrig använt en tidsinställning på mer än 48 timmar.

Säpo har gjort beslag på botten som har stärkt misstankarna om att det är en sprängning som orsakat skadorna på Nord Stream-ledningen.

Marinens fartyg HMS Belos som assisterade Säkerhetspolisen i brottsplatsundersökningen. Foto: Försvarsmakten

– Jag tror att en analys kommer att kunna visa exakt vilka sprängmedel som använts och med rätt expertis från exempelvis underrättelsetjänsten kan man då slå fast ursprunget, säger Chuck Pfarrer.

Flera experter har tagit del av Expressens unika bilder.

På Expressens förfrågan har Stefan Jonsson professor i materialvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, gått igenom bilderna av det trasiga pipelineröret. Han säger att det han såg förvånar honom.

– Man kan inte se någon orsak till haveriet. Alla sprickor som syns är spröda vilket inte är normalt för stål som används för pipelines. Man kan förvänta sig att sprickor öppnas upp och materialet deformeras, men att röret ska gå i bitar där brotten inte visar deformation, är onormalt, för att inte säga konstigt.

En närbild av det avbrutna röret, det röda är insidan av röret som till höger i bild fläkts ut. Foto: Trond Larsen/Expresssen / BlueEye Robotics

Enligt Stefan Jonsson kan de rena snittytorna stämma överens med en riktad sprängning av den typen som Chuck Pfarrer beskriver.

– Jag köper nog gärna den förklaringen för då har du en väldig riktad kraft som får en hög deformationshastighet.

Grafik som visar ett rör i Nord Stream i genomskärning. Först ett yttre hölje av armerad betong som är 11 centimeter tjockt, sedan tre lager antikorrisionsbehandling och sist själva stålröret som är mellan 22 och 42 millimeter tjockt. Hela röret har en yttre diameter på 1,4 meter. Foto: Nord Stream

Attackdykarens teori

En tredje person som studerat bilderna är den svenska tidigare attackdykaren Patrik Hulterström som nu är forskare på Försvarshögskolan. Liksom Chuck Pfarrer säger han att riktad sprängverkan som ligger dikt an mot underlaget är en standardmetod vid både civil och militär sprängning och att det kan göras med knivskarp precision.

Hulterström är inte lika säker på att det är en operation som krävt stora resurser. Det kan, menar han, ha utförts från ett ensamt fartyg med rätt utrustning.

– Men jag har själv aldrig sprängt något av den här storleken, det var inget vi övade på, säger han.

Efter att ha studerat Expressens samtliga filmer från havsbotten, närmare en halv timmes material, lutar han år att en enklare metod har använts.

På filmerna syns ett flera meter långt stycke av rörets röda insida som har fläkts upp åt ena sidan. Det skulle enligt Patrik Hulterström kunna tyda på att en större sprängladdning har placerats intill röret utan tanke på precisionssprängning.

– Det jag nu har sett tycker jag ändå tyder på att det är en stor laddning som har förflyttat röret.

På en av filmerna pekar Patrik Hulterström på vad som ser ut som en stor krater i havsbotten.

Delar av havsbotten intill den sprängda gasledningen. Foto: Trond Larsen/Expresssen / BlueEye Robotics Delar av havsbotten intill den sprängda gasledningen. Foto: Trond Larsen/Expresssen / BlueEye Robotics Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Botten är annars relativt slät, men här ser man tydligt att någonting händer, en påverkan som förändrat strukturen.

Byggd för att klara explosion

När ledningen lades ner säkrades en korridor på havets botten för att freda rören från eventuella sjöminor. Korridoren var 25 meter på var sida. Därefter gjordes analyser då man testade rörets motståndskraft och den beräknades då klara en detonation från en laddning på 2000 kilo inom 12 meter - enligt dokument från Nord Stream.

– En laddning måste ligga mycket nära under vatten för att ha verkan, exempelvis sjunkbomber som används vid ubåtsjakt måste i stort sett träffa skrovet för att ha någon effekt, säger Hulterström.

Patrik Hulterström. Foto: Försvarshögskolan

Ytterligare ett möjligt tillvägagångssätt som diskuteras bland experter är att laddningen kom inifrån själva gasledningen. Att sprängladdningen kan ha skickats genom röret med en så kallad gris – som är en kapsel som används för rengöring och besiktning av pipelines. Grisar väger från 1,5 ton och kan vara över 2 meter långa. Den teorin har dock avfärdats av flera bedömare med motiveringen att endast Ryssland själva skulle kunna placera en sådan bomb i rören – vilket vore att peka ut sig själva som skyldiga.

Expressens filmer av Nord Stream Expressen har som enda media i världen filmat en av de avsprängda gasledningarna. Det gjordes måndagen den 17 oktober, då reportrarna Mattias Carlsson och Erik Wiman samt fotografen Alex Ljungdahl tog sig till platsen i Södra Östersjön. Med ombord fanns även Trond Larsen från det norska företaget Blueye Robotics som utvecklar undervattensdrönare med kameror. På uppdrag av Expressen filmade han den söndersprängda gasledningen och havsbotten vid det misstänkta sabotaget i södra Östersjön. Platsen ligger norr om Bornholm på internationellt vatten men i svensk ekonomisk zon - inte långt från den danska territorialgränsen. Svenska Kustbevakningen hade innan Expressen närmade sig området gett klartecken att det inte fanns några juridiska hinder att vistas eller filma i området. Visa mer

