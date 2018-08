Under onsdagen väntas temperaturerna åter nå rekordnivåer i södra Sverige. Risken för nya bränder i skog och mark är extremt stor över stora delar av landet, skriver SMHI.

Värmen kommer med sydliga vindar från Sydeuropa där framför allt Spanien och Portugal haft stekande hetta med över 40 grader.

Bränder i södra Europa - och norra

Över 1 100 brandmän har mobiliserats för att bekämpa skogsbränder som uppstått i Portugal i samband med värmeböljan. En av de största bränderna har rasat i utkanten av Monchique, cirka 15 mil söder om Lissabon. Ett 50-tal personer har skadats och hundratals är evakuerade. Även Spanien har drabbats av bränder.

Samtidigt brinner det sedan flera veckor på flera platser i Kalifornien i USA. Den så kallade tvillingbranden är den största i statens historia, uppger bland andra CNN.

Bränderna, där de två största är på väg att sammanfogas till en enda stor brasa, rasar över en yta som är nära sex gånger så stor som sommarens skogsbränder i Sverige tillsammans.

Flyg har satts in för att bekämpa de svåra skogsbränderna i Kalifornien. Foto: NOAH BERGER / AP/ TT

14 000 brandmän kämpar med att få bränderna under kontroll i Kalifornien, skriver USA Today. Hjälp har även flugits in från bland annat Australien och Nya Zeeland. Trots det är man ännu inte i närheten av att ha läget under kontroll.

Hittills har nio dödsfall bekräftats i samband med bränderna. 75 bostadshus har brunnit ned, tusentals människor tvingas fly och rökmolnen som bildats kan ses vida omkring.

Luftkvalitén är en nu en mardröm för miljontals invånare på USA:s västkust och myndigheterna går ut med varningar, skriver Washington Post.

Röken påverkar klimatet negativt

Brandröken är inte bara ohälsosam att inandas. På sikt påverkar den klimatet negativt vilket skapar ännu mer extremt väder. Det hävdar flera forskare och experter.

– Bränderna förvärrar situationen för klimatet. När det blir sådana storskaliga bränder så släpps det ut oerhört mycket koldioxid i luften. Vi har sett exempel på jättestora bränder i Ryssand där torvmossar brunnit i halvår nere i marken och släppt ut fantastiska mängder koldioxid, säger Hasse Berglund, biolog på Naturvårdsverket i Expressen TV.

Utsläppen spär på växthuseffekten vilket leder till extremare väder och i värsta fall ännu fler storbränder. Som en ond cirkel.

– Det är enorma utsläpp av växthusgaser som sker och detta accelererar de här extrema vädersituationerna som vi ställts inför. Det är hög värme och torka, men också mycket nederbörd lokalt och regionalt, uppger Hasse Berglund.

Skogsbränder är en naturlig del av den biologiska cykeln i skogen. Nedbrända områden skapar plats för nytt liv.

Men ett torrare klimat i kombination med det moderna skogsbruket gör att bränderna blir värre, menar Hasse Berglund.

– Odlar man skog för att få så mycket fiber som möjligt ökar riskerna. Tät ung skog brinner lätt, det är bra bränsle om en eldsvåda sätter i gång.

– Det har samlats mer bränsle i skogen och när det blir extremt torrt i skogen som nu, då blir bränderna större och värre när det väl bryter ut, säger biologen på Naturvårdsverket.

Carol Smith och Suzie Scatena, två drabbade vid skogsbranden i Redding, Kalifornien. Brandröken är ohälsosam att inandas och kan påverkar klimatat negativt. Foto: MARCIO JOSE SANCHEZ / AP/ TT

20 000 hektar har brunnit

Skogsbranden i Västmanland 2014 var en av de dittills värsta. Nära 14 000 hektar skog drabbades.

De största skogsbränderna i Sverige denna sommar i södra Norrland och norra Svealand har ödelagt cirka 20 000 hektar.

– Efter den stora branden 2014 köpte staten in stora delar av det brända området. Dels för att kunna studera ekologin som uppstår, men också för att hjälpa de skogsägare som inte ville fortsätta bruka skogen efter den traumatiska upplevelsen, förklarar Hasse Berglund.