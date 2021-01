Experten: Svenska strategin förklarar inte höga dödstalen

Anders Björkman är infektionsläkare och professor i infektionsmedicin vid Karolinska institutet. Han har analyserat smittspridningen och coronahanteringen i 21 europiska länder.

Enligt honom har extrema nedstängningar i Europa inte haft någon betydande roll för mängden dödsfall.

Han hävdar i stället att det är R0-talet, (smittspridningens initiala ökningstakt) som spelat en avgörande roll i varför smittspridningen sett så olika ut i Europa, och framför allt Sverige och Norge.

I Sverige har över 10 000 personer med bekräftad covid-19 avlidit jämfört med Norge där över 500 avlidit.

”Trots att Sverige hade högre grad av nedstängning blev epidemin värre hos oss. Återigen är min bedömning att anledningen är vårt högre R0-värde, det vill säga våra bättre förutsättningar för covidvirusets spridning”, skriver Anders Björkman.

Han menar även att det är tidiga insatser under den första vågen som haft störst effekt på ländernas smittspridning. Och att insatser som att hålla avstånd, minimera möten inomhus är de som fungerat bäst för att stoppa smittspridningen.

”En lockdown hade inte varit en lösning”

Samtidigt har flera felbeslut tagits av myndigheterna under pandemin, menar Björkman. Att Melodifestivalen tillät storpublik, att testningen i landet var för långsam och att myndigheterna blev alltför nöjda med utvecklingen under maj månad – något som fick konsekvenser under hösten.

Han menar att intensifierade insatser borde startat tidigare under hösten när den andra vågen drabbade Sverige. Men trots det anser han inte att en eventuell ”lockdown” hade varit en lösning på problemet.

”Men mycket tyder på att Norges stängda skolor, veckovisa reseregler med mera inte har haft någon avgörande effekt”, skriver Anders Björkman.

En annan förklaring till varför Norge haft färre dödsfall än Sverige tror han kan kopplas till att de har fler små och utspridda samhällen, jämfört med Sverige där trångboddhet och flera generationers samboende kan vara vanligare.

Han skriver även att norrmännen har 30 procent fler fritidsstugor där man kan spendera helgerna. Och att man på arbetsplatser i Norge även har färre fikaraster och att arbetsdagen avslutas tidigare.

”Min slutsats är att den svenska modellen inte är ett misslyckande eller en nationell katastrof. Misslyckad är i stället den okritiskt flockmässiga kritiken mot särskilt Folkhälsomyndigheten”, skriver han.

