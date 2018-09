Den gigantiska ryska militärövningen inleddes under tisdagen, den 11 september. Någon symbolik ska nu inte läsas in i att starten ägde rum just detta datum.

Det har ju gått exakt 17 år sedan terrorattacken mot USA, år 2001. Det blev inledningen på krig för USA som nationen fortfarande utkämpar.

Men det har främst varit en konflikt mot en lätt beväpnad motståndare som mest ägnat sig åt gerillakrig. Amerikanska trupper hotas aldrig från luften i Afghanistan, deras satellitradio och GPS-sändare störs inte ut.

Det Ryssland nu övar är en helt annan typ av krigföring. En slags krigföring som en del för några år sedan kanske trodde hörde historien till och som Nato i dag inte är lika förberett för. Men Vladimir Putin vill visa att Ryssland är det.

Vladimir Putin. Foto: MICHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN / PO / EPA TT NYHETSBYRÅN

Större övning än under Sovjettiden

Inte ens under Sovjetunionens tid hölls så här stora strategiska militärövningar. Enligt Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu så kommer upp till 300 000 soldater att delta, 36 000 militärfordon, 1 000 stridsflygplan.

– Landets förmåga att försvara sig själv i den nuvarande internationella situationen, som ofta är aggressiv och ovänlig mot oss, är helt och hållet motiverad och har inga alternativ, sa Sjojgu när han presenterade övningen i somras.

Ryssland roterar sina stora övningar mellan sina militärområden. I fjol var det det västra militärområdets tur och den övningen - tillsammans med Vitryssland - väckte oro i Baltikum och Nato.

Ryssland sa då att 13 000 skulle delta, men Nato trodde att upp emot 100 000 skulle vara med. Så många verkar det dock inte ha blivit.

Den här övningen är av en helt annan storlek, även om siffrorna ska tas med ett antal nypor salt. Det ligger i Rysslands intresse att ge intryck av en massiv övning.

Fler soldater deltar än vid invasionen av Irak

Men det råder inget tvivel om att det blir en logistisk och militär uppvisning av Putin för att öva en konflikt modell större. Siffrorna som nämns kan ju jämföras med de cirka 180 000 som sammanlagt deltog vid den USA-ledda invasionen av Irak 2003.

Ryssland kommer att sätta in moderna T-90 stridsvagnar och även Iskander-robotar, robotar som även finns utplacerade i exklaven Kaliningrad och som kan utrustas med kärnvapen. Ryssland har simulerat kärnvapenattacker förr i sina övningar.

Ryska Iskander robotar visas upp på Röda torget i Moskva. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP TT NYHETSBYRÅN

Övningen genomförs på fem olika övningsområden i Sibirien och med flottstyrkor i Japanska sjön, Berings hav och Ochotska havet. Den ryske militäre experten Pavel Felgenhauer säger till den franska nyhetsbyrån AFP att övningen är ”en förberedelse för ett framtida världskrig”.

– Den ryska försvarsledningen tror att detta kommer att inträffa någon gång efter 2020, antingen i form av ett världskrig eller i en serie konflikter av större omfattning.

– Fienden är USA och dess allierade.

Felgenhauer är långt ifrån den ende experten som ser övningen som en slags repetition inför en global konflikt.

Ryssland (och tidigare Sovjetunionen) har tidvis sett Kina som en rival och motståndare. De två länderna utkämpade en gränskonflikt 1969.

Men Ryssland och Kina har under Vladimir Putin och Xi Jinping rört sig allt närmare varandra. De två träffades för övrigt under tisdagen i Vladivostok, under ett ekonomiskt toppmöte som Ryssland står som värd för.

Vladimir Putin tillsammans med Kinas president Xi Jinping. Foto: EPA / TT NYHETSBYRÅN

Kina deltar för första gången

Än viktigare. Kina deltar för första gången som inbjuden gäst i den ryska militära övningen. Det är första gången ett land som inte tidigare ingick i Sovjetunionen har bjudits in att delta i en rysk strategisk militärövning.

Och nej, Kina spelar inte rollen som motståndare utan som allierad. Några större truppstyrkor talar vi dock inte om. Kina sänder 3 200 soldater och 30 stridsflygplan.

De två länder har övat tillsammans förr. Kinesiska örlogsfartyg har samövat med ryska i Stilla havet, ryskt flyg har landat på kinesiska fartyg och vice versa. Ryssland har länge känt sig sårbart i Sibirien där det bara bor cirka sex miljoner människor, ställt mot 100 miljoner i norra Kina, men Vladimir Putin ser väst som en betydligt större fara mot nationens säkerhet.

Västs sanktioner mot Ryssland sedan 2014 har också fått Ryssland att söka närmare kontakter med Kina för både handels och ekonomiskt utbyte.

– Båda länderna signalerar med denna övning till USA att det militära samarbetet dem emellan inte bara ökar, utan också att bägge ländernas problem med USA driver dem närmare varandra, och det är definitivt inte i USA:s intresse, säger Michael Kofman på tankesmedjan Kennan Institute i Washington till Voice of America.

Kyligare amerikanska relationer med Ryssland - och med Kina

USA införde nyligen än tuffare sanktioner mot Ryssland som straff för nervgiftattacken mot en rysk före detta spion i brittiska Salisbury. USA ligger för närvarande också i handelskrig med Kina och spänningarna har ökat i västra Stilla havet kring Kinas bygge av konstgjorda öar i Sydkinesiska sjön.

Så låter er inte luras av att Vostok - 18 hålls i Sibirien, på gränsen mot Kina. Den verkliga motståndaren finns inte där.

Och här borta i denna region finns inga internationella avtal - som i västra delen av Ryssland - som begränsar hur många som får delta i en militärövning och vilken insyn Nato ska få ha. Den dimman passar Kreml alldeles utmärkt.