Nyhetsbyråerna Reuters och AP rapporterar att Ryssland lämnat staden Izium i Charkiv-regionen, i nordöstra Ukraina.

AP beskriver ryssarnas agerande som en reträtt, medan ryssarna hävdar att det handlar om en planerad omgruppering av trupperna för att lyckats med den ”särskilda militära specialoperationen”, som ryssarna kallar kriget. Enligt den ryska nyhetsbyrån Tass ska Ryssland i stället skicka förstärkningar till andra delar av regionen.

Enligt Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militär strategi på Försvarshögskolan i Stockholm, är det fråga om stora ukrainska framgångar.

– Här har man från Ukrainas sida lyckats med operativ överraskning, att samla bra förband med det som vi kallar kombinerade vapen, både pansar-, infanteri-, artilleri- och ingenjörsresurser, och göra den här framryckningen. Det kom nog som en överraskning, både för utomstående bedömare men uppenbarligen framför allt för ryssarna. Att lyckas med det är oerhört imponerande gjort från ukrainsk sida, säger Paasikivi till Ekot.

Paasikivi: En historisk bedrift

Paasikivi menar att Ukrainas framsteg till och med kan vara historiska. Enligt en bedömning av Storbritanniens försvarsdepartement kan Ukraina ha avancerat drygt fem mil.

– Här har man på mindre än 48 timmar gått över fem mil. Det är ett tempo som är med historiska mått mätt oerhört imponerande, säger han.

Joakim Paasikivi jämför med läget i södra Ukraina, där landet tar terräng betydligt långsammare, i form av någon kilometer då och då.

Den amerikanska tankesmedjan ISW, The Institute for the study of war, uppskattar att Ukraina återtagit omkring 2 500 kvadratkilometer i den östra delen av landet.

