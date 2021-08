Experten om trängseln: ”Det är ett akut läge”

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Sverige och befinner sig inte längre på låga nivåer, det skriver Folkhälsomyndigheten en ny veckorapport.

Under föregående vecka registrerades 3 451 fall av covid-19 i landet, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med veckan innan. I torsdags uppgraderades Stockholm till en röd region av EU:s smittskyddsmyndighet. Detta då man regionen registrerat cirka 100 coronafall per 100 000 invånare under den senaste tvåveckorsperioden.

Nu larmar flera regioner för att folk inte längre följer restriktionerna på samma sätt.

– Det finns en attityd att ”jag är vaccinerad – restriktionerna gäller inte mig”, men det gör de, säger Maria Amér, smittskyddsläkare på Region Gotland, till Dagens Nyheter.

Samma tendenser finns även i Halland säger regionens smittskyddsläkare Maria Ryberg-Mo till tidningen.

– Människor har en mer avslappnad attityd kring allt – inklusive råd och restriktioner.

Tegnell: ”Trängsel på flera semesterorter”

Enligt region Gotland har den ökade tillströmningen av turister och besökare tvingat Visby lasarett att gå upp i förstärkningsläge, endast tre dagar efter att sjukhuset gick upp i stabsläge.

Den ökade smittspridningen i landet tillsammans med flera larmrapporter om att restriktionerna inte längre följs får statsepidemiolog Anders Tegnell att reagera.

– Vi har också fått rapporter om trängsel på flera semesterorter i Sverige, bland annat på Gotland, men även på dansställen i till exempel Stockholm. Det är inte bra, säger Tegnell i veckorapporten.

Professorn: ”Det är akut läget”

Joakim Dillner är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet. Han anser att läget är akut och att det nya smittoläget kräver nya restriktioner.

– När vi har så hög smittspridning i omvärlden så är det väldigt svårt att hålla nere smittspridningen i Sverige, säger han.

– Regioner med mycket smittspridning kan mycket väl behöva införa riktade regionala restriktioner. Det är ett akut läge med den ökning som skett kring alla semesterfirare som åkt hem. Så det är nu i närtid som detta skulle behöva införas.

