Experten om hur Sverige kan påverkas i konflikten

I fredags dödade USA Irans toppgeneral Qassem Soleimani genom en drönarattack på flygplatsen i Bagdad. Soleimani var befälhavare för iranska revolutionsgardets elitutlandsstyrka, Quds.

President Donald Trump pekar ut generalen som ansvarig för iranska milisgruppers stormning av USA:s ambassad i Bagdad och för att ha planerat andra attacker mot amerikanska intressen i regionen.

Våldsam upptrappning sedan Soleimani dödades

Iran har lovat vedergällning. Under lördagskvällen utfördes raketattacker mot Bagdads gröna zon, där USA:s ambassad ligger, och militärbasen Balad air i Irak som inhyser amerikanska trupper.

Risken för en militär upptrappning mellan länderna är överhänganden och under söndagen röstade Iraks parlament igenom en resolution om att landets regering ska förbjuda utländska trupper i Irak.

Rouzbeh Parsi, programchef på Utrikespolitiska Institutet och Mellanösternexpert, kommenterar utvecklingen.

USA kan tvingas bort från Irak – som Soleimani ville

Vad innebär det för USA:s del att Iraks parlament röstat igenom den här resolutionen?

– Brasklappen är att det här är en resolution och det är premiärministern i slutändan som avgör om den ska implementeras och hur det i så fall ska gå till. Men om vi lämnar den frågan för framtiden så kan man säga att i ett slag har Donald Trump, genom att döda Soleimani, gjort det som Soleimani i längden jobbade för: Att få USA att lämna Irak. Så i det avseendet kan man säga att det är ett svårt bakslag för USA om det genomförs, säger Rouzbeh Parsi.

Kan USA vägra lämna landet även om resolutionen blir verklighet?

– Nej. Men de kan hota med att dra in alla former av stöd och assistans till den irakiska regeringen för kampen mot IS, för att på det sättet förhindra att resolutionen genomförs. Att stanna utan den irakiska regeringens godkännande vore ett brott mot internationell rätt. Det skulle också vara svårt att stanna kvar politiskt och rent praktiskt.

Upptrappning kan leda till höjda oljepriser och flyktingvågor

Om konflikten mellan USA och Iran eskalerar och blir värre, vad kan det betyda för Sverige?

– Det skulle innebära mer instabilitet i Mellanöstern, något som påverkar världen och Europa genom exempelvis ett höjt oljepris. Hur mycket och hur länge kan diskuteras. Skulle det bli öppna krigshandlingar, det vill säga en direkt konflikt mellan Iran och USA, då får man räkna med mycket större kaos och troligtvis stora flyktingvågor.

I en intervju med CNN säger Hossein Dehghan, militär rådgivare till Irans högste ledare Ayatolla Ali Khamenei:

– Vårt svar kommer att bli militärt och riktas mot militära platser.

Vad menar han?

– Khamenei har varit med ända sedan revolutionen. Så han vet ju, precis som alla i Iran, att de inte kan vinna ett konventionellt krig mot USA. Irans fördel är att de är en del av regionen medan USA är en gäst.

– Det är inte så att Iran kommer spränga något i morgon, vilket de har kapacitet till. De kommer troligtvis att motstå den frestelsen och i stället klura på var de kan skada USA i regionen på ett sätt som skadar USA utan att nödvändigtvis ge dem en ny ursäkt att slå till mot Iran. Helt enkelt göra den amerikanska närvaron, generellt i regionen och fram för allt i länder som Irak, så ohållbar som möjligt. Vad Dehghan också indikerar är att det är militära mål de kommer attackera, inte civila.

Därför håller sig Kina och Ryssland utanför konflikten

Hur länge kommer Irans militärt allierade, Ryssland och Kina, stå vid sidlinjen och bara kommentera det som händer?

– Jag tror inte någon av dem är intresserade av att bli indragen och de har också sagt att de inte vill att någon eskalerar den här situationen vidare. De har på sätt och vis inga problem att USA har en någorlunda slagkraftig fiende i regionen. Men ingen av dem vill att den här konflikten ska trappas upp. Kina är beroende av oljetillförseln från Mellanöstern och i mångt och mycket är det USA som garanterar den oljetillförseln. Ryssland vill inte att USA och Iran ska bli vänner, men de vill inte heller att det ska bli ett fullskaligt krig. Den typen av eskalering kan påverka Ryssland. Så de har uttryckt sin kritik över dödandet och vill att alla ska visa återhållsamhet.

USA:s president Donald Trump har twittrat att de utsett 52 platser som är viktiga för Iran och iransk kultur som de kommer attackera om det krävs, vad menar han med platser som är viktiga för ”iransk kultur”?

– Jag tror det är ytterst få människor, om ens någon, som förstår sig på vad Donald Trump twittrar. Det man kan säga är att reaktionerna från det absoluta flertalet aktörer, både i USA och utanför, visar att det tolkas som att han hotar med att bomba olika typer av kulturella minnesmärken, institutioner och byggnader. Jag är inte säker på att han förstår implikationerna av vad han säger i det avseendet. Men det som är klart är att det vore ett flagrant brott mot internationell rätt. Jag tror inte heller att Pentagon med någon större entusiasm skulle dra upp planer för den typen av bombningar eftersom de vet att det är illegalt. Sedan är det ju så att de står under den amerikanska presidenten så i vissa avseenden måste de göra vad han säger.

Donald Trump valde Pentagons extrema alternativ

Rouzbeh Parsi tror att det blir betydligt svårare att motivera bombningar av kulturplatser än dödsattacken mot general Qassem Soleimani.

– Enligt New York Times ska dödandet av Soleimani ha tagits med på listan av möjliga reaktioner som stod till Trumps förfogande. Det kom som ett extremt alternativ, mest för att göra andra reaktioner med acceptabla. Tydligen ska belägringen av ambassaden ha fått honom att i stället ta det mer extrema alternativet.

– Jag tror att om man skulle få för sig att bomba kulturella byggnader är det annorlunda, där är reglerna tydligare och det finns inte samma sorts gråzoner kring vad som får göras, som det delvis finns kring riktade mord, säger Rouzbeh Parsi.

