Experten om elpriset som stiger med 179 procent

Elpriserna kommer att stiga i norra Sverige under fredagen, från drygt 43 öre upp till hela 1 krona och 20 öre per kilowatt-timme, enligt Ekot.

Vattenkraften går på halvfart på grund av isläggning i de stora älvarna Luleälven, Skellefteälven och på lördagen även Umeälven.

– Man vill att vattenkraftsälvarna ska frysas för att få ett bra vattenflöde under isen. Därför lägger man i is och låter mindre vatten gå genom kraftverken under ett antal dagar. När det har frusit kan man köra på som vanligt igen, berättar Lotta Axelsson, elprisanalytikern på Eon.

Experten: ”Det här är ovanligt”

Enligt Lotta Axelsson är den kraftiga prishöjningen något ”helt annat” än det som annars påverkar priset, så som överföringar, höga gaspriser och politik.

– Detta är övergående och kommer att hålla på ungefär en vecka. Det som är lite ovanligt är att isläggningen gäller tre stora älvar samtidigt, säger hon.

Vad beror prognosen på?

– Vattenkraftverken styr vad som kommer att hända framöver. Antingen drar man ner på flödet ännu mer eller håller man det på denna nivå.

– Jag tror att man håller nivån. Det är en teknisk rutin som sker under en begränsad period, fortsätter hon.

Lotta Axelssons råd är att ta det lugnt den kommande veckan tills situationen förändras.

– Det är inga stora grundförutsättningarna som har ändrats och när isen är lagd är arbetet för vintern gjort.

Risk för stigande priser om vintern blir torr och kall

Elpriset påverkas av vädret och det finns en risk att det stiger om vinter blir sträng och kylan håller i.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, som har intervjuats tidigare av Expressen befarar fakturan kan bli dyr om Sverige tvingas importera el. Då riskerar priset att hamna på hela två kronor per kilowattimme.

TIPS: SÅ SÄNKER DU ELKOSTNADERNA ■ Se över din elförbrukning och få koll på vad som drar mest el ■ Byt till snålspolande kranar och åtgärda eventuella vattenkranar som läcker ■ Se till att täta fönster och ytterdörr ■ Sänk temperaturen inomhus – och kolla elementens termostatventiler så att de fungerar som de ska ■ Byt till lågenergilampor – de håller längre och förbrukar mindre energi ■ Handdiska inte under rinnande vatten ■ Kör diskmaskinen på ekonomiläge och fyll den innan du kör i gång den ■ Duscha inte för länge och duscha hellre än att bada ■ Stäng av handdukstorken och golvvärmeslingorna när de inte behövs ■ Tvätta på så låg temperatur som möjligt och fyll tvättmaskinen ■ Ställ inte möbler för nära elementet Visa mer

