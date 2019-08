Experten om bränderna i Amazonas: ”Väldigt skrämmande”

Brasilien har fortfarande inte kontroll över de massiva skogsbränderna som hotar Amazonas regnskogar. Röken har spridit sig 275 mil bort till mångmiljonstaden São Paolo i norra Brasilien.

Rekordmånga bränder har drabbat Brasiliens regnskog under 2019. I dag härjar över 2 500 bränder i Brasiliens Amazonasskog, enligt BBC.

Under natten har bränderna fortsatt skörda stora arealer och Brasilien saknar resurser för att kontrollera de massiva bränder som hotar Amazonas regnskog.

Anklagar klimataktivister

Landets president Jair Bolsonaro skyller katastrofen på klimataktivister som han menar ska ha anlagt bränderna. Något som ses som ett desperat försök från presidentens håll att rädda sitt eget skinn och avsäga sig allt ansvar för katastrofen.

Sedan Jair Bolsonaro tillträdde den 1 januari i år har skövlingen av regnskogen ökat kraftigt och Bolsonaro har kritiserats misstänkt för att bidra till ökningen av den olagliga skövlingen som påskyndar avskogningen.

– Det är fortfarande olagligt att ödelägga regnskog. Under den nya presidenten har det inte blivit mer lagligt, men det finns en förväntning om att slippa straff, för att den nya presidenten ska lätta de straffliga påföljderna. Det sker bara mycket mer olaglig skövling än förr.

Den nye presidenten beskrivs som klimatskeptiker och har hotat att dra sig ur Parisavtalet.

Starka reaktioner

Länder som Norge och Tyskland har dragit tillbaka stora klimatstöd till följd av presidentens bristande klimatpolitik.

Det som sker har skapat reaktioner på högsta politiska nivå. FN:s generalsekreterare António Guterres skriver på Twitter att han är ”djupt oroad”. Det har också satt stor skräck i klimatexperter världen över.

– Det påverkar hela planeten eftersom de här bränderna släpper lös väldigt mycket koldioxid i atmosfären som annars skulle bindas in i Amazonas regnskogar. Det här är ytterligare en i alla larmsignaler som allt oftare ljuder över världen. Det visar hur bråttom det är att ställa om, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Norge har dragit tillbaka ett stöd på 300 miljoner kronor till Amazonas efter Brasilien bröt mot ett avtal om avskogning. Ger Sverige något liknande bidrag i dag?

– Jag kan inte i detalj säga om vi har några projekt som stöder just Amazonas, det har vi säkert, men absolut inte i den omfattning som Norge har. De har gått stort in i det som kallas ”Red plus”-projektet och gått in med mångmiljardbelopp för att skydda Amazonas regnskogar.

Är det något du kommer titta närmare på?

– Nu ser vi resultatet av när politiska förändringar sker i ett land att den här typen av skydd tydligen inte är värt något längre. Det är väldigt oroväckande och vi behöver jobba både för att stärka civilsamhället, miljöorganisationer och andra för att arbeta vidare med den frågan, säger Isabella Lövin.

”Miljökatastrof som kommer drabba oss alla”

Øyvind Eggen är generalsekreterare för norska Regnskogsfondet. Han menar att det vi ser i Amazonas är att mycket av det värsta som forskarna fruktat kunde ske under Brasiliens nye president nu har skett.

– Vi har sett på satellitbilder att skogen försvinner. Bränderna visar att det är en innerligt allvarlig situation. Amazonas är så viktigt för oss alla så detta är en miljökatastrof som kommer drabba oss alla, säger han till Expressen tv.

Det är enligt Øyvind Eggen den olagliga skövlingen som är en viktig faktor som ligger till grund för att bränderna blir större än vanligt.

– En vanlig regnskog är så fuktig att du inte får fyr på den. Men när den blir glesare blir skogen gradvis torrare och det innebär att regnskogen får bränder och att de blir okontrollerade. Därför får det mycket större konsekvenser nu i och med att skogen redan har blivit så pass ödelagd, säger Eggen.

Kan nå ”Tipping Point” inom två år

Øyvind Eggen bävar inför den dag då skogen inte längre klarar av att återhämta sig själv. Klimatexperter har pratat om att vi närmar oss en så kallad ”Tipping Point”, som enligt Eggen kan ligga rakt framför oss.

– Det är ett väldigt skrämmande scenario. För det betyder att avskogningen och ödeläggelsen kommer att fortsätta oavhängigt om människor skulle sluta upp med skövlingen.

– Kanske når vi inom loppet av två år en punkt då skogen förlorar sin förmåga att bibehålla sig själv och därmed blir svagare och svagare, säger han till Expressen tv.

Det skulle enligt Øyvind Eggen gå ut över mattillgången och matproduktionen i hela världen eftersom Brasilien är en av världens största matexportörer. Brasiliens jordbruk är helt beroende av det regn som regnskogen skapar i dag.

Diplomater och företag har ansvar

Andra länders myndigheter, men även konsumenter och inte minst företag som har verksamhet i Brasilien har enligt Eggen ett ansvar eftersom Brasilien är så beroende av näringslivssamarbetet med Europeiska länder.

– Det är viktigt att man ger en tydlig signal till Brasilien om att ändra kurs och det kan för det första svenska och andra länders myndigheter bruka det de har av diplomati och politiska pressmedel, säger han och fortsätter:

– Jag tänker också att brukare och inte minst företag som är engagerade i Brasilien tydligt måste säga ifrån till Brasiliens myndigheter och framföra att vi förväntar oss att Brasilien för en ansvarig miljöpolitik.

