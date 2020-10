I somras presenterade EU en storskalig satsning på vätgas för att ställa om det europeiska energisystemet. Även i Sverige har politiker från höger till vänster lyft behovet av tekniken – såväl sverigedemokrater som miljöpartister förespråkar en svensk vätgasstrategi.

Per Bolund (MP) meddelade senast under en pressträff på tisdagen att Miljöpartiet kommer att driva på för att regeringen ska införa stöd för energilager, exempelvis vätgas, utifrån det underlag som regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige presenterar i början av nästa år.

– Det är en avgörande pusselbit för att Sverige ska få en hållbar energi i framtiden, säger MP-språkröret.

”Marknaden för vätgas har förändrats”

Vätgas är ingen energikälla i sig, utan en energibärare som tillverkas genom elektrolys med el från olika energikällor. Fördelen med vätgas är att den går att lagra, och är ren i förbränningen.

– Det har funnits många storslagna visioner om vätgas sedan 1960-talet, sedan har det inte hänt så mycket. Men de senaste åren har marknaden för vätgas förändrats, i takt med att förnybar energi har blivit billigare, säger Max Åhman, docent i miljö- och energisystem vid Lunds universitet.

– Vätgas kan utgöra en brygga när vinden inte blåser eller solen inte skiner. Nu passar den in i energisystemet på ett annat sätt än tidigare.

Hänger ihop med elektrifiering

Max Åhman ser flera användningsområden för vätgas i framtiden, exempelvis som alternativ till diesel för tunga transporter. Det är också en lösning för industrin, där Sverige nu driver det så kallade Hybrit-projektet för att tillverka stål utan kol.

– Elektrifiering och vätgas är två sidor av samma mynt. Tidigare såg man det som två distinkta spår, men nu ser vi att vi de hänger samman, för att också kunna lagra energi.

Han vill nyansera bilden av att Sverige ligger långt efter i utvecklingen.

– I Europa har man drivit frågan mer aktivt eftersom man, främst i Tyskland, har mycket förnybar energi men saknar vattenkraften som förnybar baskraft. De har därför större utmaningar i att hålla balans i sitt elsystem, och där kan vätgasen tillsammans med batterilagring utgöra en lösning.

I Sverige är kärnkraft fortfarande en stor del av energimixen. Kommer kärnkraft vara en nyckel till att producera vätgas i Sverige?

– Det beror på vem du frågar. Jag tror att kärnkraftsförespråkare anser att man ska producera vätgas av fossilfri el. Det är sant att det går, men jag tror inte att det är en så stor vits när förnybar energi har lägre marginalkostnader är kärnkraft.

Dyrt att bryta fossilberoendet

I regeringens höstbudget förstärktes Industriklivet med 150 miljoner kronor, för att exempelvis ge stöd till vätgasproduktion inom industrin. Det ingår även en mindre satsning på regionala pilotprojekt för vätgasmackar.

Men att ändra hela energisystemet kommer att ta tid, konstaterar Max Åhman.

– Problemet är inte tekniken, den finns där. Problemet är vem som betalar och bygger infrastrukturen. Samt om vi vågar beskatta fossil energi tillräckligt högt för att vätgas ska bli lönsamt. Vi sitter i en ganska fossil ekonomi och det kostar att bryta det beroendet. Det handlar om att få till en effektiv politik, och att företag och institutioner driver på åt rätt håll.

Har politikerna varit ovilliga att satsa?

– Det har gått ganska snabbt, och det tar ibland tid innan politiker förstår. Vätgasen har tidigare varit haussad utan att något hände, så många har nog bränt sig lite på det och känt att ”nu kommer vätgas-entusiasterna igen”. Men den här gången finns bättre förutsättningar, framför allt är det tillgången på förnybar el som driver vätgasutvecklingen.

Innebär vätgas att vi kan pusta ut kring klimatkrisen?

– Det vore tjänstefel av mig som klimatforskare att säga att vi kan pusta ut. Det finns väldigt bra lösningar för stora delar av våra utsläpp, och det sker en snabb utveckling nu. Men för att vi ska nå Parisavtalets alla mål måste utvecklingen ske väldigt snabbt under de kommande 20 till 30 åren. Det är en stor utmaning att nå nollutsläpp år 2045.

Kritiker framhåller ibland att vätgas är farlig, men Max Åhman anser att all teknik är farlig om den används på fel sätt. Per Bolund besvarade en liknande fråga under pressträffen:

– Vätgas är explosivt, men det är också bensin och diesel. Vårt fossilberoende är en betydligt större risk än riskerna med vätgas, säger MP-språkröret.

LÄS MER: Då kan nya bensin- och dieselbilar förbjudas

LÄS MER: Därför kan Centerpartiet avgöra migrationsfrågan

Per Bolund: Förnybar bensin och diesel inom tio år