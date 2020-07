Tegnell förklarar att det ser bra ut på alla fronter när det gäller coronapandemins utveckling i Sverige. Det gäller smittfall, allvarliga sjukfall och fall på intensivvården.

– Det märks särskilt på hur många som läggs in på iva. Som nu under den senaste veckan bara varit enstaka fall per dag och någon dag helt utan inläggningar, säger han.

– Detta i kombination med det minskade antalet avlidna tyder på att vi har en ganska snabb positiv utveckling av pandemin i Sverige.

Socialstyrelsen meddelar att 323 personer vårdas på iva just nu, varav 58 har covid-19.

Folkhälsomyndigheten ska på uppdrag av regeringen stötta landets regioner i smittspårning. Prioritet kommer att vara på hushållskontakter, olika riskmiljöer för allmänheten och i miljöer som inkluderar riskgrupper.

– Det pågår redan nu mycket smittspårning, framför allt i de mindre drabbade regionerna, men det här tror vi kan minska smittspridningen ännu mer, säger Anders Tegnell.

– Men allt det här kan inte kompensera för att vi som allmänhet i Sverige fortsätter följa restriktionerna.

Kvalitetsuppföljning med 800 personer

Linköpings universitetssjukhus har gjort en så kallad kvalitetsuppföljning där 800 personer inom vård och omsorg testats.

Resultatet visade att klustertestning – när man testar särskilda grupper med hög smittspridning – är mer effektivt än att masstesta.

– För det blir liksom resursslöseri om man bara ska testa brett allihopa. Det blir ju på något sätt som någon form av present och det är ju inte det vården ska vara till för. Utan vi ska göra så bra som möjligt med de begränsade resurser vi har, säger Lena Serrander, överläkare, specialist i bland annat klinisk mikrobiologi, som tillsammans med sina kollegor ifrågasätter masstestning, till Sveriges Radio.

Enligt forskaren bör man erbjuda test till personer som vet att de varit sjuka, har kvar symtom eller som vet att någon i sin närhet varit sjuk i verifierad covid-19.

– Där kan det vara poäng att ta antikroppar, säger hon till SR.

”Våra skattepengar”

Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge, avråder sin region att från att utöka antikroppstester för allmänheten.

Han anser att det är resursslöseri.

– Det är ju ändå våra skattepengar som går åt till detta och jag är väldigt tveksam till om det verkligen är effektivt, säger han till SR.

Statsepidemiolog Anders Tegnell kommenterar trängseln runt om i Sverige: "Glöm inte alla som lyckats bra med att hålla avstånd".

Enligt en brittisk studie förlorar de som tillfrisknat från covid-19 sin immunitet efter några månader. Precis som det sker med vanliga förkylningar. Hans-Gustaf Ljunggren, professor i infektionsmedicin reder ut varför.