En uppmärksammad rapport från från Imperial College satte britterna vid ett vägskäl.

Den sade att Storbritannien inte hade resurser att uppnå flockimmunitet – och till slut svängde myndigheterna och införde hårda karantänregler.

Neil Ferguson kritiserade Sverige

Professor Neil Ferguson var en av författarna bakom rapporten och han gick senare ut och kritiserade Sveriges taktik under coronapandemin.

– Det riktiga problemet är att de är vid en punkt där dödligheten per invånare i Stockholm närmar sig New Yorks nivå. Sverige har haft mer tid att öka intensivvårdplatser, men jag tror vi kommer se deras dödsfall per dag öka för varje dag, sa han till brittiska Unherd, i slutet av april.

Nu har Ferguson avgått från den brittiska grupp av forskare som ger råd till regeringen under nödsituationer (SAGE) och haft en viktig roll under coronapanemin.

Anledningen är att han själv brutit mot de hårda regler som han själv förespråket. Ferguson har låtit en kvinna som han har ett förhållande med, och bor i en annan del av London, besöka honom i hemmet.

Förespråkade social distansering

Samtidigt var han alltså en högljudd förespråkare för strikt social distansering.

– Jag accepterar att jag har gjort en felbedömning. Jag har därför tagit ett steg tillbaka från mitt arbete med SAGE, säger han i ett uttalande, till Sky News.

Han säger att behovet för social distansering fortfarande är stort, men menar att han utgått från att han själv inte kunde sprida viruset vidare.

– Jag agerade i tron att jag var immun, efter att ha testat positivt för coronaviruset och isolerat mig fullständigt i nästan två veckor efter att jag började få symtom, säger Ferguson, som ångrar att han undergrävt budskapen om fortsatt distansering.