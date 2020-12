Experten: Ivanka blir storfavorit direkt i valet

Ivanka Trump med familj har köpt en tomt för en kvarts miljard kronor i ett av Miamis mest exklusiva områden, Indian Creek Island som brukar kallas ”miljardärsbunkern”.

En person som jobbat för Trump-familjen säger att det även finns politiska skäl till flytten.

– Ivanka har definitivt politiska ambitioner, det finns ingen som helst tvekan om det. Hon vill kandidera till någonting, men till vad återstår att se, säger en källa till CNN.

”Ivanka skulle vara storfavorit direkt”

Ivankas pappa Donald Trump vann i Florida både 2016 och 2020 vilket skulle gynna dotterns eventuella politiska karriär. Ett möjligt scenario är nämligen att Ivanka Trump skulle utmana den nuvarande Florida-senatorn Marco Rubio om två år.

– Marco Rubios mandatperiod tar slut 2022 och han förväntas ställa upp igen, men jag tror inte Rubio skulle avskräcka Ivanka om hon är sugen på att kandidera. Senaste gången Marco Rubio ställdes mot en Trump i Florida, i primärvalet 2016, blev han krossad med 19 procent, säger politiska konsulten Adam C. Smith till CNN och fortsätter:

– Jag tror att Ivanka skulle vara storfavorit direkt om hon utmanade Rubio om senatorsposten sett till hennes pappas popularitet i Florida.

Lara Trump får störst stöd

Men Ivanka är inte den enda kvinnan i Trump-familjen som spås en politisk framtid. Lara Trump, som är gift med Ivankas bror Eric, får störst stöd av de republikanska kandidaterna i en väljarundersökning inför senatorsvalet i North Carolina 2022, enligt Independent.

24 procent säger i undersökningen att de skulle rösta på Lara Trump. Före detta North Carolina-guvernören Pat McCrory får 23 procent. Mark Walker som sitter i representanthuset är den ende politikern som hittills bekräftat att han kommer att ställa upp i valet, men han får bara sju procent i undersökningen.

The Hill uppger att Lara Trump definitivt har för avsikt att kandidera i valet. Ivanka Trump gratulerade svägerskan på Twitter genom att lägga in tre amerikanska flaggor intill The Hills artikel om Lara Trump.

