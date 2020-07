Experten: Drottning Elizabeth jobbar till hösten

Det är i podcasten ”Pod save the Queen” som Russel Myers, kungligtredaktör på tidningen The Mirror, berättar att drottningens orderbok för hösten börjar fyllas på en hel del jobb. Och att hon med andra ord snart är tillbaka och jobbar för fullt efter den ofrivilliga ledigheten.

– Troligtvis kommer hon att åka till slottet Barmoral (drottningens privata residens i Skottland, reds anm) över sommaren. Men planen är att hon ska arbeta under hösten och vintern, säger han i podden.

Syntes för första gången i fredags

I fredags syntes drottningen offentligt för första gången sedan coronapandemin slog till och restriktionerna blev ett faktum. Tidigare har hon bara deltagit offentligt via videosamtal. I fredags adlade hon krigsveteranen kapten Tom Moore för hans insatser att samla in pengar under coronapandemin. Ceremonin skedde utomhus på slottet Windsors gräsmatta.

Den kungliga kommentatorn Dickie Arbiter sa till Sky News att han tyckte adlingsceremonin var ett tecken på att saker och ting håller på att återgå till det normala.

– Att faktiskt se drottningen på riktigt, det är ett tecken på att vi går i rätt riktning. Förhoppningsvis ett steg mot en ny normalitet, även om det är ett väldigt litet långsamt steg, säger Dicke Arbiter till nyhetskanalen.