Experten: ”Det handlar om enstaka fall per år”

Kvinnan som tidigare under måndagen var anhållen har under kvällen släppts men är fortsatt misstänkt, enligt åklagarmyndigheten. Pappan sitter på sannolika skäl anhållen för mord och mordförsök på sina två barn under söndagskvällen.

Det yngre barnet dog av sina skador medan det äldre av dem överlevde mirakulöst attacken och det höga fallet – dock med livshotande skador som barnet får vård för.

Filicid är ovanligt.

– Det handlar om enstaka fall per år, säger professor Bo Runeson som är specialiserad på suicid, och uttalar sig generellt kring filicid.

Vad är det som kan driva en förälder att mörda sina egna barn?

– För vissa personer handlar det om ett separationstrauma. Det vill säga att mannen inte vill separera från mamman och då skadar kanske både henne och barnen.

Kan det även handla om att sociala myndigheter planerar att omhänderta barnen?

– Det kan också vara inblandat. Fast på något sätt kanske det är mer riktat mot den kvinnliga parten, mamman.

”Finns inslag av psykisk sjukdom”

Mannen har lidit av psykisk ohälsa och en person med insyn beskriver det som att han ”verkar ha fått en psykos”, enligt Aftonbladet.

– Det finns inslag av psykisk sjukdom i de här fallen, där män gör våldsamma och dramatiska handlingar mot barnen. Det finns en del forskning kring detta och då handlar det ofta om att förövare, män och kvinnor, har haft tecken på tidigare psykisk ohälsa, säger Bo Runeson.

Oftast har motivbilden inget med barnen att göra. I stället är det vanligare att dåden utförs som en slags hämnd mot den andra föräldern, eller för att gärningspersonen inbillar sig att partnern tvingas stanna kvar i ett förhållande om barnen dödas, enligt Bo Runeson.

Pappan ska även ha skurit sig själv efter dådet, enligt Expressens uppgifter.

Hur pass vanligt är det att gärningspersoner försöker skada sig själv efter att de dödat sina barn?

– Det är en av komplikationerna i detta. Att de, när de inser konsekvenserna av sitt handlande, inte klarar att leva vidare utan gör suicidförsök eller till och med suicid.

Pappan levde tillbakadraget

Expressen har tidigare berättat om hur pappan i Hässelby och hans fru tycks ha levt ett tillbakadraget liv i sin lägenhet.

Bland grannar finns både uppgifter om att mannen uppträdde trevligt och att det ibland kom ett kraftigt oväsen från lägenheten, högt upp i huset.

Av vad som framkommit hittills tycks det dock inte ha funnits några tecken som skulle kunna förebåda det som utspelade sig i huset under söndagskvällen.

Finns det varningsklockor som man kan vara uppmärksam på för att förebygga sådana här dåd?

– I allmänhet är det nog svårt. Sociala myndigheter kan ha varit involverade och i så fall kan det ha framkommit att det finns en våldsbenägenhet hos föräldern. I andra fall kan en part ha varit aktuell inom den psykiatriska vården och där finns en möjlighet för psykiatrin att sätta en prägling på personen innan en sådan här dramatisk händelse inträffar, säger Bo Runeson.

