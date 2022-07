Elpriserna i Europa har stigit kraftigt under året, något som också smittat av sig på priserna i Sverige – särskilt i de sydligare delarna av landet.”

Nu ser det ut som prisutvecklingen kommer fortsätta och skena i väg ytterligare.

Under hösten och vintern kan hushållen i södra Sverige räkna med att elpriserna kommer fortsätta skena – i södra Götaland (elområde 4) ser snittpriset ut att landa på 3,50 kronor per kilowattimme (kWh) enligt Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.

– Under december till mars i år var snittpriset 1:40 kronor. Så där är det gott och väl det dubbla, säger han till TT.

Elpriserna hänger på Putin

Anledningen till att elpriserna skenar är att höga kostnader för kol- och gas driver upp elpriserna på kontinenten, vilket också påverkar priserna i södra Sverige.

De höjda kostnaderna beror i sin tur på osäkerheten kring leveranserna av rysk gas via rörledningen Nord Stream 1, som på måndagen begränsades till 20 procent av normal kapacitet.

– Saker kan vända väldigt fort vilket vi har sett de senaste månaderna. Om Putin plötsligt skulle bestämma sig för att helt stänga av gaskranen helt gaskranen skulle det få en jättestor effekt och priserna skulle bli än mycket högre och det skulle kunna bli ransonering på gas nere i Europa och så vidare – en extremt tuff situation med andra ord, säger Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på energikonsultbolaget Merlin & Metis..

Samtidigt skulle ett slut på kriget i Ukraina kunna ge en omvänd effekt på både gasflödet och priserna – men det ser inte ut som en särskilt trolig utveckling i nuläget, påpekar han.

Stora skillnader mellan norr och söder

Samtidigt väntas priser skilja sig rejält mellan landets fyra elområden. De som bor i norra Sverige kommer behöver inte oro sig för någon större prischock eftersom regionen alltid har ett produktionsöverskott, konstaterar Christian Holtz.

– De två norra områdena kommer få elpriser som är tämligen normala, säg runt 50 öre per kilowatt-timme, vilket inte är exceptionellt högt, säger han.

Det ser däremot ut att bli en rekorddyr vinter för elanvändarna i Sveriges två sydliga elområden befarar Christian Holtz.

Hans prognos för elområde 3, där både Stockholm och Göteborg ligger är att snittpriset kommer ligga på 2 till 2,50 kronor per kronor per kilowatt-timme under vintern.

– Det är väldigt mycket högre än vad vi hade den här vintern och då var ändå den exceptionellt hög ur ett historiskt perspektiv. Blickar vi vidare ner söderut mot Malmö i område 4 så kommer prisnivån vara ännu högre, lite över 3 kronor per kilowatt-timme som snittpris, säger Christian Holtz.

Ministern: Prisskillnaderna kommer fortsätta

Enligt energiminister Khashayar Farmanbar (S) kommer de stora prisskillnaderna mellan Sveriges elprisområden troligtvis fortsätta även i höst.

Han säger till Sveriges Radios Ekot att regeringen för ”allt vad de kan” för att minska prisskillnaderna och att Svenska kraftnät har fått i uppdrag att hitta lösningar till nästa säsong.

– Sen finns det ingen ”quickfix” som snabbt fixar och jämnar ut priserna helt över landet, säger Farmanbar till radion.

För att jämna ut elpriserna mellan de olika områdena behöver elnätets överföringskapacitet öka. I dagsläget finns det flera flaskhalsar mellan den billiga elen i norr och högprisområdena i söder, rapporterar Ekot.

