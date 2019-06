Sprängdådet i Örebro under gårdagen lämnade en strippklubb jämnad till marken. Sedan dess har polisen kunnat gripa en man i 50-årsåldern som misstänks för allmänfarlig ödeläggelse.

Samtidigt utreder polisen möjliga kopplingar till kriminella gäng i området – och om sprängningen är kopplad till ett sprängdåd i Linköping i början av juni.

Såväl strippklubben som fastigheten i Linköping misstänks ha koppling till ett kriminellt nätverk.

Enligt uppgifter till Expressen är adresserna knutna till gänget ”No Surrender”. Gängets Sverigekapten, Geofrey Kitutu, har dock tidigare uppgett att attacken i Linköping inte var riktad mot dem.

– Det var inte riktat mot oss. Vi har ingenting kopplat till den adressen, sa Geofrey Kitutu då.

Fler attentat kan följa

En av polisens teorier är att sprängdåden är hämndaktioner i en strid mellan två kriminella gäng.

Gunnar Appelgren, gängexpert och kommissarie vid polisen i Stockholm ser likheter med tidigare brott som utförts av kriminella grupper.

– Backar vi tillbaka i Stockholm för 15 år sedan så var det så kallade porrkungskriget, där man sköt på porrklubbar och sprängde på olika platser. Det här är något som förekommer i de kriminella miljöerna, det kan vara utpressning, det kan vara hämnd, det kan vara att få bort en konkurrent, säger han.

Han betonar att orsaken till sprängdådet i Örebro är okänd i nuläget. Om det handlar om en attack från en annan gruppering eller en intern konflikt går inte att utröna än.

Men skulle det handla om en yttre konflikt gäller det för polisen att handla snabbt för att situationen inte ska eskalera.

– Det är alltid risk när det uppstår konflikter mellan kriminella grupperingar. Skulle det vara en sådan konflikt är det risk för olika attentat mot varandra, platser man äger eller verksamheter man representerar. Det är viktigt för polisen att man frihetsberövar rätt folk där för att kyla av, säger Gunnar Appelgren.

Risk för allmänheten

Polisen har uppgett att sprängningen i Örebro inte bör utgöra ett hot för allmänheten. Det, bland annat, eftersom dådet utfördes på natten.

Gunnar Appelgren håller med om att syftet inte var att döda utan att ”skrämma och förstöra”. Samtidigt ser han en viss risk när det kommer till sprängdåd.

– Om man generellt pratar om sprängningar är de en större risk för allmänheten än skjutningar. Det beror lite på vad man spränger men vid en sprängning placerar man en sprängladdning och så ser man till att den utlöses antingen via en fjärrutlösare eller via en stubin eller annan typ av teknik. Under den tiden kan vilka som helst komma in i området som sprängningen sker. Ju mer centralt det sker, ju större blir risken att någon från allmänheten kommer till skada.

