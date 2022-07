Hamnen i Odessa attackerades under lördagsmorgonen. På fredagen skrev Ryssland och Ukraina under det nya spannmålsavtalet – där en av punkterna var att Ryssland lovar att inte attackera Ukrainas hamnar under transporten av spannmål.

Foto: ODESA CITY HALL PRESS OFFICE HAN / EP / EPA TT NYHETSBYRÅN