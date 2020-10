Experimentella medicinen som Donald Trump testar

Donald Trump är sjuk i covid-19 och har lagts in på militärsjukhuset Walter Reed i Washington D.C.

Samtidigt har han redan fått en dos av en medicin som ännu inte har godkänts – läkemedelsbolaget Regenerons polyklonala antikroppscocktail.

– Presidenten är utmattad, men vid gott mod. Hans tillstånd utvärderas av ett lag av experter och tillsammans kommer vi råda presidenten och Melania om kommande åtgärder, sa läkaren i ett uttalande.

Inne i fas 3-studier

Medicinen som presidenten har fått är just nu i fas 3-studier, den sista fasen innan en medicin godkänns. Det innebär att studier görs på stora patientgrupper, för att bekräfta en behandlings effekt och säkerhet. Så sent som i tisdags släppte Regeneron tidiga resultat från sina studier, där företaget hävdade att medicinen verkar reducera virusnivåerna och lindra symptomen hos patienter som inte lagts in på sjukhus. Resultaten ska också ha pekat mot en reducering av behovet av läkarbesök.

Gjorts liten förstudie

Resultaten gällde bara 275 av 1 000 patienter och den lilla förstudien har ännu inte granskats, men än så länge framstår det som ”väldigt lovande”, säger Dr Jeanne Marrazzo till CNN.

Det finns dock flera frågetecken kring de tidiga resultaten. Företaget har inte berättat vilka personer som deltog i studien, hur representativa de är. De har heller inte presenterat hur många patienter som trots behandlingen behövde sjukhusvård.

