Mitt under kampanjen till presidentposten 2016 läckte en video på Trump när han står på en inspelning och pratar med en programledare. Trump säger i videon att kvinnor låter en ”göra vad man vill” om man är känd, och säger att man till och med kan ”grab them by the pussy.”

Videon gjorde att den dåvarande presidentkandidaten fick enorm kritik för sexism och flera tunga republikaner som tidigare stöttat Trump drog tillbaka stödet.

”Vi brast båda ut i gapskratt”

Mitt i allt satt Stephanie Winston Wolkoff tillsammans med tidigare vännen Melania Trump på en lunch. Winston Wolkoff säger i en intervju med ABC att hon blev orolig för hur vännen mådde av händelsen – men att hon snart insåg att vännen var helt lugn.

– Jag sa till henne: ”hur många gånger har du hört ordet 'pussy' och president i samma mening? Och vi brast båda ut i gapskratt.”, säger Winston Wolkoff till kanalen.

Hon berättar vidare att hon frågade vännen om hur hon mådde och om hon var arg, men att ”Melania är en pragmatiker”.

– Melania är sådan att om du inte kan ändra hur människor känner, varför ens bry sig om det? Det är så hon hon har levt sitt liv och det hon står fast vid, säger Winston Wolkoff vidare.

