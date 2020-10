Stephanie Winston Wolkoff jobbade under flera år på amerikanska Vogue och arrangerade den världskända Met Galan. Hon träffade Melania, som då hette Knauss, år 2003 och de blev vänner.

När Trump vann presidentvalet år 2016 anlitades Stephanie Winston Wolkoff som ”producent” för den omtalade installationsceremonin, och sedan anställdes hon av Melania.

Under 2017 var hon Melanias ”högra hand” i Vita huset, men fick sparken i februari 2018 efter rapporter om att hennes bolag fått 26 miljoner dollar för att arrangera ceremonin – något som upprörde Winston Wolkoff.

Månaderna som följde samlade Winston Wolkoff in material till vad som senare skulle bli en bok om Melania, och spelade bland annat in flera samtal dem emellan.

Hennes bok ”Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady” om deras 15-åriga vänskap kom ut i början av september.