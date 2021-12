Under julafton tog presidentparet traditionsenligt emot telefonsamtal från amerikaner med vilka de talade under avslappnade former om julfirandet.

Till en början var Joe Bidens tv-sända samtal med Jared Schmeck, en ex-polis från delstaten Oregon trevligt, rapporterar The Guardian.

De talade om Jared Schmecks fyra barn och vilka julklappar de hoppades få och att ett av barnen heter Hunter, precis som en av presidentparets söner.

Joe Biden skämtade och båda skrattade

Jared Schmeck berättade för Joe Biden att han trots de fyra barnen hoppades på en ”lugn kväll”.

– Lycka till med det, pappa, skämtade Joe Biden och båda skrattade.

Men under slutet av samtalet sa Jared Schmeck plötsligt:

– God jul och Let's go Brandon.

Joe Biden verkade inte förstå innebörden av uttrycket och svarade:

– Let's go Brandon, jag håller med.

”Let's go Brandon” betyder i den amerikanska, Trumpvänliga högern ”Fuck Joe Biden”, ungefär ”Dra åt helvete Joe Biden”.

Jared Schmeck spred klippet i sociala medier

Uttrycket myntades efter att en tv-reporter under en motorsportsändning misstagit publikens ramsa ”Fuck Joe Biden” för just ”Let's go Brandon”.

Uttrycket har därefter blivit en meme vars innebörd är uppenbar för dem som använder det, och dit hör bland andra republikanska senatorn Ted Cruz.

Jared Schmeck verkade först stolt över att ha kuppat in ”dra åt helvete”-hälsningen till presidenten under julafton, och han och hans fru spred klippet i sociala medier.

Men många bemötte honom med avsky. En som reagerade starkt var demokraten Eric Swallwell från Kalifornien som sitter i representanthuset.

Han lyfte bland annat fram att Joe Biden förlorat familjemedlemmar.

”Jag vägrar att tro att vi är så här oanständiga som folk. Inte på julafton. Och till en person som har förlorat sin fru och son under juletid. Vi är bättre än så här. Var snälla och god jul”, skrev han på Twitter.

Därefter tycks Jared Schmeck ha fått kalla fötter. I en intervju med tidningen The Oregonian berättade han att han förstod innebörden i uttrycket, men hävdade att han inte menade att be presidenten att dra åt helvete.

– Jag förstår att ”Let's go Brandon” har en vulgär betydelse, men jag är inte så enkelspårig, oavsett vad jag tycker om honom.

Jared Schmeck, som säger sig vara ”en fritänkande amerikan och följare av Jesus Kristus, påstod sig inte heller ha något emot presidenten.

– I det stora hela har jag inget emot herr Biden. Men jag är frustrerad eftersom jag tycker att han kan göra ett bättre jobb. Jag menar inte att vara respektlös mot honom, sa Schmeck som hävar att han nu ”attackeras för att ha använt min yttrandefrihet”.

