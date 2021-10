Ex-guvernör Cuomo åtalad för sexbrott

Det var i augusti som Andrew Cuomo till slut avgick efter att under lång tid ha anklagats för att ha betett sig opassande och sexuellt ha ofredat kvinnor som han kommit i kontakt med genom guvernörsjobbet.

Först efter att delstaten utrett anklagelserna och kommit fram till att han hade sextrakasserat elva kvinnor – och han riskerade att ställas inför rätta – valde Cuomo att lämna guvernörsposten.

Domstolarna i New York bekräftar åtalet

Nu har Cuomo åtalats för ett ringa sexbrott, ”forcible touching”, vilket i Sverige motsvarar sexuellt ofredande, rapporterar Washington Post.

En talesperson för domstolarna i New York, Lucian Chalfen, meddelade under torsdagen att stämningsansökan lämnades in vid domstolen i Albany City.

– Eftersom det här är ett sexbrott kommer en maskad version av åtalet att vara tillgänglig inom kort, säger Lucian Chalfen i ett uttalande.

Förde in sin hand under kvinnas blus

En kopia av stämningsansökan visar att det misstänkta brottet ska ha ägt rum i december 2020. Enligt Washington Post slår stämningsansökan fast att Cuomo ”med flit, och utan någon rimlig orsak, tvingade in sin hand under offrets blus och vidare mot hennes intima kroppsdelar”.

Offrets namn nämns inte i stämningsansökan men Cuomos tidigare chefsassistent, Brittany Commisso, har tidigare riktat liknande anklagelser mot honom, rapporterar Washington Post.

