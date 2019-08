Glädjen var förstås stor när domaren slutligen meddelade sitt beslut. För Evelyn Hernandez, 21, var över tre års helvete slutligen över. Hon frikändes från mordanklagelserna.

Tre år då hon tidigare dömts till 30 års fängelse, tre år under vilka hon tillbringat 33 månader bakom galler. Och allt för att hon blev våldtagen som 18-åring av en gängmedlem.

– Tack Gode Gud att rättvisa skipats, sa hon som reaktion på veckans dom.

– Min framtid kan nu fortsätta med studier och att försöka nå mina mål. Jag är så lycklig.

Foto: SALVADOR MELENDEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

Evelyn Hernandez insåg aldrig att hon blivit gravid efter våldtäkten. Hon trodde att smärtorna i magen var just bara magont och ingenting mer.

Hon säger att hon inte ens var medveten om att hon fött en son på uthuset åtta månader efter våldtäkten. Det var där hennes mamma hittade henne nedblodad och tog henne till sjukhus i april 2016.

Läkarna förstod vad som hänt. Och de gjorde vad sjukhus i El Salvador gör i sådana här lägen. De misstänkte brott, de larmade polisen.

Åklagaren yrkade 40 års fängelse

Fostret hittades på uthuset men inte längre vid liv. Därmed sattes rättsprocessen i gång.

Och inget land ser så allvarligt på aborter som El Salvador. Det är förbjudet. Punkt. Här beviljas inga undantag för våldtäkt, inga undantag ens om mammans liv riskeras.

Maxstraffet för en genomförd abort är åtta år. Men än strängare straff väntar de kvinnor som drabbats av missfall men där polis och åklagare misstänker att mamman varit inblandad. Där kan anklagelsen lyda mord.

Evelyn Hernandez är inte den första som åtalats i enlighet med landets stränga lagar. Men hennes fall väckte internationell uppmärksamhet, i synnerhet eftersom hon år 2017 dömdes till 30 års fängelse.

Men i februari i år ingrep landets Högsta domstol och slog fast att bevisningen varit bristfällig vid den första rättegången. Det går exempelvis inte att utesluta att bebisen avlidit under födsloprocessen och inte efteråt.

Så en ny rättegång fick hållas. Åklagarna tog inte detta besked med ro utan yrkade i stället denna gång på 40 års fängelse för Evelyn Hernandez. Det är den domen som nu slutligen fallit.

Evelyn blev släppt. Hon är frikänd.

– Det ger hopp för alla kvinnor som fortfarande befinner sig i fängelse för brott som de inte begått, för hälsoproblem som aldrig borde ha blivit en rättssak, säger Morena Herrera vid Citizen Group for the Decriminalization of Abortion i ett uttalande.

– Ingen kvinna borde tvingas gå igenom det Evelyn gjort.

Men hon är inte ensam. Advokater i El Salvador har gjort en sammanställning och funnit 25 kvinnor som dömts till ändå upp till 40 fängelse för mord eller försök till mord efter att ha förlorat sina barn vid födseln.

Det finns för tillfället också minst 17 salvadoranska kvinnor som sitter fängslade, dömda för brott mot landets abortlagar.

De tuffa abortlagarna infördes 1998 och ett försök i fjol att åtminstone göra undantag för våldtäktsoffer röstades ner av det salvadoranska parlamentet.

Presidenten inger nytt hopp för kvinnor

Ett visst hopp har satts till landets nyvalde president, Nayib Bukele. Han sa under sin valkampanj att han förvisso är emot abort, men att han är orolig för att lagen nu främst straffar fattiga kvinnor

– Om en fattig kvinna drabbas av missfall, så misstänks hon genast för abort. Detta är en fråga där social ojämlikhet spelar en roll, sa han under valkampanjen.

Den frikännande domen för Evelyn Hernandez var det första viktiga rättsfallet sedan Bukele tillträdde som president. Han har dock inte själv kommenterat fallet.

Foto: SALVADOR MELENDEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

Och det är just de hårda abortlagarna som är det grundläggande problemet, säger advokaten och människorättsaktivisten Paula Avila Guillén till New York Times. Hon leder ett latinamerikanskt institut i New York för kvinnors jämlikhet.

– Problemet är att så fort ordet abort nämns, så stigmatiserar det hela processen. Om du är kvinna och hon misstänks för abort så ses hon automatiskt som skyldig.

Ungefär som med Evelyn Hernandez. Hon blev mycket riktigt fälld och dömd till 30 år. Men där gick gränsen, även i El Salvador. Nu är hon slutligen fri.

