Eva Nordmark pressas om Arbetsförmedlingen

Eva Nordmark var hårt pressad när hon kom till riksdagen på torsdagen för att besvara den hårda kritik som framförts mot reformen av Arbetsförmedlingen, från så väl höger som vänster, och inte minst de skarpa kraven från Vänsterpartiet för att de inte ska försöka avsätta henne.

Med sig till riksdagen hade hon ett besked om att myndigheten ska ”säkerställa den lokala närvaron” runtom i landet efter den massiva nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor i många kommuner.

– Regeringen kommer att styra hårdare och Arbetsförmedlingens skyltar ska upp på fler ställen, säger hon.

Myndigheten ska också få ta del av medel man tidigare inte använt, och får därmed ett tillskott på 900 miljoner kronor. Och dessutom utlovas besked om en ny generaldirektör för myndigheten före nyår. Om det räcker för att blidka oppositionen är högst oklart, som krävt att hela reformen pausas innan de många frågorna som omgärdar reformen får ett svar.

En gemensam nämnare i kritiken från V, M, KD och SD är att reformeringen går alldeles för snabbt. Men beskedet från Eva Nordmark är att man går vidare med planerna och att privatiseringen av myndighetens

fortsatt att det nya regelverket för landets arbetsförmedling, som ska tas över av privata aktörer, ska vara fullt genomfört i november 2021, alltså inom två år, vilket är i linje med det som står i januraiavtalet. Samtidigt öppnar hon för att reformen ska ske stegvis, och kan ta längre tid.

– Jag kommer vara garanten för att vi inte sjösätter något experiment som inte funkar, säger hon.

I regeringsförhandlingarna mellan S, C, L och MP fick C igenom en omfattande reformering av Arbetsförmedlingen. Reformen har sedan dess hårt kritiserats, bland annat för tidsplanen och privatiseringen av tjänster.

Och i förra veckan meddelade Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt att de är beredda att rikta misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) om hon inte uppfyller en rad krav kring reformeringen av Arbetsförmedlingen, däribland att bromsa planerna på privatiseringen. Partierna utanför mittenuppgörelsen utesluter inte att ställa sig bakom hotet – vilket skulle kunna räcka för att gälla henne.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Foto: OLLE SPORRONG

Under torsdagen höll riksdagens arbetsmarknadsutskott ett extrainsatt sammanträdde då de bjudit in arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) just för att kunna ställa frågor till henne om arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen.

På väg in till mötet gick Gulan Avci (L), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, hårt åt arbetsmarknadsministern vad gäller den reform som deras partier tidigare kommit överens om.

– Jag förväntar mig nu att hon visar att hon återtar kontrollen över reformeringen av Arbetsförmedlingen. Att hon har ett besked kring generaldirektörsfrågan. Vi har en ledarlös myndighet just nu. Men också att hon är beredd att justera tidsplanen för reformeringen om det krävs för att visa att vi alla tar ansvar för att den här reformeringen sker på ett ansvarfullt sätt.

Mats Green (M): ”Ännu oklarare efter det här sammanträdet”

Efter mötet sade Mats Green (M), andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, till Expressen att de fått väldigt få svar på frågorna från ministern.

– Ärligt talat är det ännu oklarare efter det här sammanträdet än vad det var innan. Vi fick inte några besked om någon ny generaldirektör och vi fick egentligen inga besked om vad som händer med de här 132 kontoren som man tidigare antytt ska öppna upp igen. Ministern gled extremt mycket på den frågan.

Kommer ni att ställa er bakom ett misstroende om V fortfarande vill väcka det?

– Vi överväger det väldigt noga och kommer att återkomma när tid är. Men jag konstaterar att det här utskottet egentligen inte gav några svar på några frågor, vilket jag tycker är ganska anmärkningsvärt. Det här är en ogenomtänkt, ofärdig reform där man får lappa och laga under vägen och det är helt enkelt oacceptabelt.

Gulan Avci (L), vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.

På onsdagen meddelade Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl – huvudarkitekten bakom reformeringen – i DN att regeringen och samarbetspartierna L och C drar i nödbromsen vad gäller nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor ute i landet. Bland annat håller ett nytt regleringsavtal för myndigheten på att förhandlas fram.

– Vi för diskussioner om att kunna öppna kontor som Arbetsförmedlingen har stängt och i vissa fall förhindra stängandet av vissa kontor, sa Martin Ådahl till DN.