Eurovision-nobben mot Zelenskyj

Kalush Orchestra och Ukraina tog hem förra årets Eurovision-final.

Av förklarliga skäl kunde inte årets tävling hållas i landet, och Liverpool står istället som värd.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj ville dock hälsa till publiken under lördagens final.

Men det får han inte, rapporterar The Times.

Skulle bryta mot reglerna

Eurovision ska vara opolitiskt, och därför hindras Zelenskyj att tala med den runt 160 miljoner stora publiken.

– Den här principen förbjuder möjligheten att komma med politiska förslag under tävlingen. Uppmaningen från Zelenskyj att tala till publiken under Eurovision kan tyvärr inte uppfyllas eftersom det skulle strida mot evenemangets regler, även om avsikten är lovvärd, säger en talesperson för European Broadcasting Union (EBU) till The Times.

The Times skriver att EBU utgick ifrån att Zelenskyj skulle använda talet till att be om internationellt stöd för kriget mot Ryssland.

”Snälla, hjälp Ukraina”

Det är inte första gången som Zelenskyj hindras från att tala till stora folksamlingar i utlandet.

Enligt The Times har han två år i rad nobbats att tala på Oscars-galan, och även Toronto Film Festival har tackat nej till ett tal av presidenten.

Förra året kom rapparen och frontmannen Oleh Psiuk för det regerande mästarbandet Kalush Orchestra med ett budskap till tittarna.

– Snälla, hjälp Ukraina, Mariupol, hjälp Azovstal, sade Psiuk.

